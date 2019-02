Calabria sottozero, vento forte e neve anche in pianura

L’aria fredda di origine russa, come annunciato, sta portando temperature sottozero e neve su gran parte della regione, anche in pianura

COSENZA – In poche ore, come già annunciato ieri, l’ondata di aria fredda di origine artica, in arrivo dalla Russia, si è presentata con il suo carico di vento forte di grecale e soprattutto neve, anche in pianura. I fiocchi bianchi sono caduti addirittura su zone generalmente inusuali a questi eventi climatici come ad esempio Scalea, Diamante, San Nicola Arcella e persino a Paola questa mattina seppur per pochi minuti. Nel pomeriggio è attesa un’accentuazione dei fenomeni soprattutto sui versanti orientali. Nevicate seppure lievi sono attese anche su Cosenza, Rende e nell’hinterland. Apporti più abbandonanti sono previsti sui rilievi della Sila e del Pollino dove la temperatura è di diversi gradi sotto lo zero. Un miglioramento è atteso nella mattinata di domani mentre lunedì potrebbero verificarsi nuove nevicate intorno ai 400-500 metri.

La Protezione Civile nelle ultime ore ha diramato per oggi un’allerta meteo in quanto sono previste nevicate a carattere sparso che interesseranno la Calabria settentrionale a quote superiori a 200-300 metri, ma localmente fino a livello di pianura. Sopra i 400-600 metri la neve cadrà invece sulla Calabria centro-meridionale. Gli apporti saranno generalmente moderati, ma localmente abbondanti a quote di montagna. Tali condizioni determinano per domani un’Allerta gialla per rischio idrogeologico valida per tutta la Regione. La protezione civile raccomanda la massima prudenza.