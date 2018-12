Salvini: “altri problemini per un governatore del Pd”. Morra chiede le dimissioni

Si rincorrono i commenti a seguito del terremoto che questa mattina si è abbattuto sulla Regione Calabria, e che ha coinvolto anche il presidente della Regione.

CATANZARO – Non sono mancati i commenti e anche le richieste di dimissioni di Mario Gerardo Oliverio. Primo tra tutti il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che su twitter sottolinea: “Altri problemini per un governatore del Pd… Amici Calabresi, tornerò presto da voi, voglio lavorare per dare un futuro migliore alla vostra splendida terra!”.

A seguito del provvedimento di obbligo di dimora nel comune di residenza per il presidente della Regione Calabria emesso dal gip di Catanzaro interviene il presidente della commissione antimafia Antimafia, Nicola Morra, che chiede “le dimissioni in tempi celeri” del governatore calabrese: “Non possiamo permetterci che la classe politica calabrese sia al centro di ipotesi accusatorie così gravi”, ha scandito Morra su Facebook. “Il presidente della Calabria dimostri senso dello Stato”.

Anche il Ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Danilo Toninelli, che questa mattina è a Catanzaro per un sopralluogo sul cantiere straordinario del Viadotto Morandi, ha commentato la vicenda dicendosi preoccupato: “Ho saputo appena giunto in aeroporto. Sono molto preoccupato e spero che il presidente della Regione Calabria possa evidentemente chiarire. Ritengo che in una terra così importante come la Calabria – ha aggiunto Toninelli – una delle manovre economiche più importanti sia quella della legalità . Utilizzare male, illecitamente o illegittimamente soldi pubblici significa non farli arrivare ai cittadini in termini di servizi efficienti. Utilizzare la legalità significa dare servizi. Questo Governo porterà anche questa ventata di legalità ”.