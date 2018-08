Stupra una turista in spiaggia, denunciato animatore

La donna non si sarebbe potuta concedere al ragazzo con il quale si era appartata perché aveva fatto voto di castitÃ

BOTRICELLO (CZ) – Un animatore turistico, in servizio in un villaggio della costa ionica Catanzarese, e’ stato denunciato a piede libero con l’accusa di violenza sessuale. A fare scattare la denuncia e’ stata una turista di 29 anni, residente in Calabria. Secondo le indagini dei carabinieri della Stazione di Botricello, partite dopo il racconto della ragazza, l’animatore avrebbe rivolto piu’ volte attenzioni nei confronti della giovane. Un atteggiamento che non avrebbe destato sospetto, dal momento che l’animatore svolgeva comunque il suo lavoro con gli ospiti del villaggio. Qualche sera fa, lo stesso animatore, un ragazzo residente nel Nord Italia, avrebbe chiesto alla ragazza di fare una passeggiata. Una volta raggiunta la spiaggia, il giovane trentenne avrebbe baciato la ragazza, quindi l’avrebbe stuprata. La violenza sarebbe stata anche certificata dalla visita medica. Il dramma sarebbe stato ancora piu’ grave per il fatto che la donna, secondo quanto ricostruito, aveva fatto voto di castita’. La ragazza, in evidente stato di shock, ha confessato tutto ad alcune amiche, quindi ha presentato denuncia alla locale Stazione dei carabinieri. L’animatore e’ stato allontanato dal villaggio della costa ionica ed e’ stato trasferito in un’altra struttura calabrese.