Furia del Raganello, tra le vittime una mamma di due bambini di 9 e 11 anni

Avrebbe compiuto 43 anni il prossimo 26 agosto Maria Immacolata Marrazzo, la donna di Torre del Greco (Napoli) deceduta nella piena del Raganello nel Pollino

TORRE DEL GRECO (NA) – La donna era avvocato, come avvocato è il marito, Giovanni Sarnataro, sfuggito alla tragedia e ora ricoverato insieme ai due figli minorenni (hanno 11 e 9 anni) in codice giallo in un ospedale della zona. La famiglia si trovava in Calabria per le vacanze estive, vacanze che stava condividendo tra gli altri con i coniugi Antonio Santopaolo e Carmen Tammaro, anche loro tra le vittime della sciagura. Sconcerto nella città vesuviana, già profondamente turbata dalla tragica scomparsa di quattro giovani ragazzi nel crollo del ponte di Genova. Sulla vicenda interviene il sindaco, Giovanni Palomba, tra i primi a dare la notizia che tra le vittime c’era anche una torrese: ”Siamo vicini alla famiglia – sottolinea il primo cittadino – e restiamo in stretto contatto con le autorità locali e i familiari della sfortunata donna e apprezzata professionista. Abbiamo offerto la nostra disponibilità per ogni tipo di aiuto in questi terribili momenti”

FITTO: DOPO GENOVA DRAMMATICA CONTA DI NUOVE VITTIME

ROMA – “Ancora sconvolti per le vittime crollo di Genova ecco che oggi un’altra tragedia ripropone la drammatica conta di vittime e dispersi in Calabria, travolti dalla piena del Raganello. Anche in questa occasione rimandiamo le polemiche a quando saranno accertate le cause e le responsabilità , oggi condividiamo il dolore delle famiglie e della popolazione e un profondo ringraziamento a chi ancora una volta mette a rischio la sua vita per salvarne altre”. Lo scrive in una nota il presidente di Noi con l’Italia, Raffaele Fitto.

ROSTAN: GESTIONE SCELLERATA DEL TERRITORIO

ROMA – “La tragedia del Pollino, a pochi giorni di distanza da quella di Genova, impone una seria riflessione sulla necessità di cambiare registro sulla gestione e sullo sfruttamento del territorio. Sono vicina alle famiglie delle vittime. Piangiamo altri morti causati da approssimazione e irresponsabilità . Come a Genova, anche in questo caso il fato c’entra poco. La verità è che l’Italia è molto indietro sul piano della tutela del territorio e, di conseguenza, dell’incolumità dei suoi cittadini. La lotta al dissesto idrogeologico e agli effetti dei cambiamenti climatici sembrano non rientrare tra le priorità di questo Governo. Faremo di tutto affinchè si pongano in essere azioni concrete per il controllo e il monitoraggio del territorio per evitare nuovi tragici episodi”. Lo ha dichiarato la deputata Michela Rostan, vicepresidente della commissione Affari sociali.