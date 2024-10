Tu sposa, parte domani a Rende l’expo del settore. Drusilla Gucci ospite d’onore

RENDE (CS) – Parte domani fino al 27 ottobre al Palazzetto dello sport di Rende la decima edizione di Tu sposa. Decine di espositori della ricettività e del mondo della sposa saranno presenti con i loro stand.

Tra le conferme, non può mancare la storica partnership con Costa Crociere, che dal 2014 regala una crociera a una fortunata coppia di sposi, facendo sognare i partecipanti. Un altro appuntamento fisso è il concorso “Mr&Miss 18.0”, legato alla sezione 18.0 Expo, dedicata ai futuri diciottenni in cerca di ispirazione per organizzare una festa memorabile per il raggiungimento della maggiore età. Tra le novità, spicca un divertente gioco che metterà alla prova la conoscenza sul tema matrimonio (e non solo!), coinvolgendo tutti i visitatori in sfide interattive e appassionanti. Ad accompagnare il pubblico ci sarà anche la figura di un animatore, pronto a rendere la visita ancora più divertente e coinvolgente.

Le coppie in cerca di ispirazione potranno esplorare un’ampia selezione di aziende espositrici, rappresentanti dell’eccellenza del settore: dagli atelier di abiti da sposa ai fotografi, dai wedding planner alle location più esclusive, senza dimenticare parrucchieri, centri estetici, gioiellerie, agenzie di viaggi e fornitori di bomboniere, inclusi i nuovi trend agroalimentari e gli allestimenti scenografici e, come di consueto, una particolare attenzione anche al mondo della casa, con proposte d’arredo e servizi pensati per i futuri sposi.

Per i più piccoli, il miniclub è pronto a regalare momenti di puro divertimento con la dinamica agenzia Animando, mentre l’area bar e ristoro offrirà una piacevole pausa accanto alla nuova area eventi. Proprio qui, nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica, la moda sarà protagonista con sfilate affiancate da spettacoli emozionanti curati dalla Art Show Dance Academy.

A chiudere in grande stile questa edizione sarà l’elegantissima Drusilla Gucci, ospite d’onore e presentatrice speciale, che affiancherà Francesco Lembo nella conduzione del prestigioso défilé Altamoda Sposa, affidato quest’anno alla direzione artistica di Alfredo Bruno. Un’edizione che si preannuncia imperdibile e ricca di emozioni, pronta a celebrare dieci anni di successi con stile e classe.