Questura di Cosenza, Giuseppe Zanfini e Franco Cassano promossi primi dirigenti

COSENZA – Al termine del Consiglio di Amministrazione della Polizia di Stato, sono stati conferiti dal Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Pref. Vittorio Pisani, la promozione a Primo Dirigente della Polizia di Stato al dr. Giuseppe Zanfini ed al Commissario Capo dr. Franco Cassano.

Di origini calabresi, laureato in giurisprudenza, ammesso all’89 Corso di formazione per Vice Commissari nel 1999, il dr. Giuseppe Zanfini, attualmente reggente della Divisione Anticrimine, nel corso della sua carriera ha svolto egregiamente gli incarichi assegnati, dimostrando eccellenti doti professionali dovute anche ad una consolidata esperienza di servizio che gli hanno permesso di ricoprire incarichi di docenza presso la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia.

E’ stato nominato nel 2018, dal Prefetto di Cosenza, come componente del Gruppo Provinciale Interforze per le attività di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazioni nonché componente Nucleo Supporto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ( ANBSC).

Il dr. Zanfini ha arricchito la propria esperienza professionale assumendo la dirigenza dei Commissariati distaccati di P. S. di Paola, Castrovillari e Corigliano-Rossano.

Il dr. Franco Cassano, laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche, entrato a far parte della famiglia della Polizia di Stato nel 1987 come Agente Ausiliario, attualmente Vice Dirigente dell’U. P. G. e S. P. della Questura di Cosenza, nel corso della sua carriera ha assunto diverse mansioni assumendo importanti incarichi nel settore investigativo. Ha frequentato corsi di Alta Formazione in Scienza della Sicurezza e Sicurezza delle Informazioni, specializzandosi anche nei servizi di Polizia Stradale ed Operatore addetto al Controllo del Territorio.