Prosegue il progetto “Oltre lo Spazio”, su corso Telesio visibile l’animazione “Astral Machines”

COSENZA – Dall’osservatorio astronomico ai talk a carattere scientifico e divulgativo, alle installazioni digitali, al teatro in virtual real. Prosegue il progetto “Oltre lo Spazio”, partito lo scorso 8 luglio a Cosenza e che chiuderà i battenti il 31 luglio.

Oggi oltrepasseremo le stelle e i pianeti, per lasciarci trasportare in un’esperienza sensoriale unica tra Umami – il quinto gusto – e il miele calabrese. La tradizione giapponese incontra l’essenza calabrese: Apricus e Aiko Otomo ci accompagneranno alla scoperta di nuovi gusti. L’evento si è svolto all’Ex Mam a Corso Telesio nella giornata odierna, mercoledì 24 luglio, dalle 18.00 alle 20.00.

Sarà possibile ammirare l’installazione “Alveari digitali” di Elio Fortunato, che resterà aperta fino al 27 luglio, dalle 20.00 alle 23.30. Esplora la fragile connessione tra il microcosmo delle api e il macrocosmo dell’universo. Come le stelle nello spazio, le api sono piccole ma essenziali per il mantenimento dell’equilibrio del nostro ecosistema. Attraverso un viaggio immersivo, la mostra invita a riflettere su come la scomparsa delle api potrebbe condurre a un grave squilibrio ecologico, mettendo in pericolo la sopravvivenza dell’umanità̀ stessa. In serata lungo Corso Telesio, alle spalle della facciata del Duomo, sarà visibile Astral Machines, l’animazione digitale per videomapping ideata dagli artisti visuali Roberto Alfano e Francesco Tosini. “Astral Machines” racconta di forme di vita in perenne metamorfosi come le galassie in espansione, che in certi frammenti della loro evoluzione si affacciano nel presente come simbionti estemporanei della realtà.

“Oltre lo Spazio – Mostra Multimediale Immersiva” è un progetto realizzato da GF Entertainment di Gianluigi Fabiano e nasce grazie alla collaborazione di diverse associazioni del territorio: gruppo astrofili MenkAlinan, gruppo astrofili Giovan Battisti Amico (GBA), U.A.I divulgazione inclusiva, il progetto Cosmo della Rivoluzione delle Seppie, Moema Academy.

L’evento è finanziato con “risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.’2 erogate ad esito dell’avviso “Attività culturali 2022″ della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione formazione e pari opportunità – Settore cultura”, ed è realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cosenza