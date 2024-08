I Maestri del Giacomantonio al Duomo di Cosenza: riprende la stagione concertistica

COSENZA – Dopo la pausa estiva, sabato 31 agosto alle 21, riprenderanno gli appuntamenti musicali de I Maestri del Giacomantonio, rassegna concertistica del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza.

I maestri Emanuele Cardi, Ilaria Centorrino e Maria Greco si alterneranno – a due, quattro e sei mani – alle consolle a tre tastiere dell’organo Mascioni op. 1169 (2005) del Duomo di Cosenza, presentando un insolito quanto ricercato programma da titolo Organo & Tradizioni Popolari . L’elemento coreutico, la danza, sarà la cifra stilistica che contraddistinguerà il tema della serata.

Le inesauribili possibilità espressive offerte dal «Re degli strumenti» saranno illustrate attraverso alcune trascrizioni dei più famosi brani per orchestra sinfonica: Bolero di Maurice Ravel; “Valzer dei Fiori” da Lo Schiaccianoci di Petr Il‘ic Cajkovskij; Danze ungheresi nn. 5-6 di Johannes Brahms; ecc.. Da segnalare, inoltre, la trascrizione per organo a sei mani, realizzata da Emanuele Cardi, della Victoria Quadriglia di Carl Czerny.

Prossimo concerto della stagione I Maestri del Giacomantonio: giovedì 19 settembre, ore 18:30, ARCHIVIO DI STATO, Mozart e Mendelssohn: il clarinetto e gli archi (Alfredo Vena, clarinetto; Alessandro Acri, violino; Luca Rizzo, clarinetto; Gottardo Iaquinta, violino; Chiara Belmonte, viola; Manuel Pecora, violoncello).