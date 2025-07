Cosenza, spazi per il sociale: Il Comune rilancia la Città dei Ragazzi come cuore dell’associazionismo

- Advertisement -

COSENZA – L’ Associazionismo regala al territorio un enorme valore, diventando teatro di cultura locale e occasione per esprimere solidarietà. Il compito della politica è quello di dare loro dignità, sì dignità a chi lavora quotidianamente per i nostri ragazzi, per i nostri talenti, per chi, ad esempio, è meno fortunato di noi ed è costretto a fare i conti ogni giorno con la disabilità e i pregiudizi ad essi annessi.

Inizia così la nota dei due consiglieri Francesco Gigliotti e Daniela Puzzo che sottolineano l’importanza di quello che è accaduto durante la seduta del Consiglio Comunale del 29 luglio.

“Abbiamo ottenuto i risultati di un lavoro che per più di un anno ci ha visti, in prima persona, impegnati in riunioni, incontri, sedute. Il CSV e il CAV Roberta Lanzino finalmente avranno la sede che meritano; diverse associazioni presenti già durante la precedente amministrazione presso la Citta’ dei Ragazzi con convenzioni ormai scadute verranno regolamentate. I fitti di locazione e le utenze saranno a carico di queste associazioni che chiedevano solo di svolgere la loro missione: aiutare la collettività.

Il lavoro di squadra fatto assieme all’assessore al settore Welfare Buffone che si è spesa più volte per dare risposte concrete ad una associazione fondamentale quale quella del Centro Antiviolenza Lanzino, al dirigente Bruno che ci ha ascoltati e supportati, ai colleghi consiglieri Bresciani, Costanzo e Turco è la dimostrazione che questa amministrazione con il lavoro costante riesce a fare quello per cui si è insediata: il raggiungimento degli obiettivi attraverso principi di legalità e trasparenza. La città dei Ragazzi può diventare, così, palcoscenico fondamentale di realtà che rendono il nostro territorio più prezioso. Abbiamo forse impiegato, concludono Gigliotti e Puzzo, troppo tempo, ma alla fine un risultato l’abbiamo portato a termine, ma deve essere solo l’inizio, dobbiamo continuare a fare quello per cui i nostri elettori ci hanno dato fiducia: rispondere ai bisogni della collettività mettendoci sempre la faccia”.