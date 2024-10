COSENZA . Presentato il calendario delle iniziative della Casa delle culture diretta da Vera Segreti, presidente della cooperativa Teatro in note. Alla presenza di Antonietta Cozza, consigliere comunale delegata del sindaco per le attività culturali, la direttrice artistica ha illustrato il ricco cartellone delle iniziative che animeranno la struttura, riaperta ad aprile, fino alla fine dell’anno. «È per noi motivo di grande orgoglio partire con tutte queste iniziative – dice Vera Segreti – riportiamo alla vita la Casa delle culture con un calendario molto ricco con tanti artisti del territorio e con la presenza, soprattutto, di tanti giovani che parteciperanno alle nostre iniziative. Vorrei, inoltre, rivolgere un ringraziamento particolare al creative designer Simone Toscano che ha realizzato il logo del calendario delle iniziative di Agorà».

Un plauso all’attività di Vera Segreti arriva dalla delegata del sindaco Franz Caruso (assente per motivi istituzionali), Antonietta Cozza. «Questo calendario – dice la Cozza – permette anche una rinascita del centro storico che diventa, nuovamente, punto di interesse per tutta la città».

Casa delle culture: ecco gli eventi

Si parte, dunque, il 24 ottobre nella Sala Gullo, alle ore 9.30, con l’incontro con gli studenti delle quinte classi del Liceo scientifico Enrico Fermi & Polo tecnico Brutium di Cosenza dal tema “La Rosa nel bicchiere: Vita e opere di Franco Costabile a cura di Giovanni Mazzei. Verrà proiettato il documentario Il canto dei nuovi emigranti di A. Lavorato e F. D’Agostino

Alle ore 17.30, sempre in Sala Gullo, presentazione del libro La Rosa nel bicchiere di Franco Costabile dove ci saranno i saluti delle autorità con la partecipazione di Aldo Nove e Giovanni Mazzei moderati da Rosalba Baldino. Seguono le Musiche Aquerell.

Alle 19.30 reading di poesia Costabile: Co’ sta bile (In)Co(nte)stabile a cura di Domenico D’Agostino.

Il 31 ottobre Corti Cosenza X edizione alle ore 16.30 in Sala Einstein con la masterclass “La forma canzone. l’interpretazione dei testi” con Eric Daniel, Salvatore Cauteruccio, Sasà Calabrese con gli allievi dell’Accademia musicale “Caccini”.

Segue, alle 20.30, Friends con Eric Daniel (sassofono), Salvatore Cauteruccio (fisarmonica) e Sasà Calabrese (basso elettrico, chitarra). Il concerto fa parte della decima edizione di Corti Cosenza.

Il 3 novembre, alle ore 17.30 in Sala A. Pazienza, inaugurazione mostra video-fotografica di Ivana Russo “Luoghi, memorie di storie” a cui seguirà un aperitivo.

Dal 4 novembre al 20 dicembre nei giorni di lunedì e venerdì alle ore 9.30 in Sala Gullo Corti Cosenza XI edizione – Laboratorio di scrittura creativa con Rosalba Baldino.

Il 15 novembre, ore 18 Sala Ejzenstejn, presentazione del libro “Come un funambolo in equilibrio di Massimo Garritano, edito da Le pecore nere editore con performances e improvvisazione di Massimo Garritano. Dialogano con l’autore Maria Pina Iannuzzi e Carlo Cimino.

Il 17 novembre, ore 18 Sala Ejzenstejn, per Corti Cosenza X edizione si terrà il concerto del Trio Italico ensemble con i violini di A. Micieli, A. De Paoli, P. Allegretti; al piano: A. Bauleo.

Il 19 novembre, alle ore 17 in Sala Gullo all’interno della Festa della poesia, si terrà il gemellaggio fra Casa delle culture, Comune di Cosenza e Comune di Melicuccà (Rc). A seguire la presentazione del libro Un’orchidea ora splende nella mano, Edizioni Liryks. Ci saranno gli interventi di Aldo Nove, Nino Cannatà, Gaetano Marchese e Giancarlo Cauteruccio. Letture poetiche di Lorenzo Calogero con Elisa Longo, Giorgio Caporale, Dora Ricca e Renata Antonante (Parigi). Poi Nucleo Kubla Khan con Andrea Russo, Andrea Amoruso, mentre, alle 19 in Sala ristoro, aperitivo poetico Una festa appariva già dentro una stella.

Giorno 20 novembre, alle ore 9.30 in Sala Gullo, sempre all’interno della Festa della poesia Lorenzo Calogero – Incontro con gli studenti degli istituti scuole superiori di Cosenza con Vera Segreti, Nino Cannatà e Gaetano Marchese. Segue la videoproiezione: Roberto Herlitzka legge Lorenzo Calogero. Alle 16.30, nella Sala espositiva A. Pazienza, dopo i saluti delle autorità, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica Sguardi e memorie sulla Meliccuccà di Lorenzo Calogero. Le fotografie sono dell’Archivio storico di Antonio Sciotto. In più, ci sarà la video istallazione Sogno più non ricordo su Lorenzo Calogero, concept Dehors/Audela. Alle 17.30 reading poetico: Omaggio al poeta Lorenzo Calogero con Franco Araniti, Ada Celico, Anna Petrungaro, Giusy Staropoli Calafati. In conclusione Lettura performativa con Paola Bonadies, musiche Daniele Moraca.

Giorno 28 novembre, alle ore 9.30, si terrà l’intitolazione della Sala Franco Dionesalvi con gli studenti degli istituti delle scuole superiori di Cosenza.

Il 30 novembre, alle 20.30 in Sala Ejzenstejn, ci sarà il monologo teatrale “Bollari – Memorie dallo Jonio”, di e con Carlo Gallo, con la collaborazione artistica di Peppino Mazzotta.

Il 6 dicembre, alle ore 17 in San Gullo, ci sarà il convegno “Terapia digitale: quale interesse per la Psicooncologia?” della Società italiana di Psico-Oncologia (Sipo), sezione Calabria.

Il 7 dicembre, alle 17 in Sala Gullo, presentazione del libro “Memorie sulla strada del ritorno” di Francesco Cangemi, pubblicato da Le Pecore nere editore. Dialoga con l’autore Maria Pina Iannuzzi. Alle 18.30 verranno serviti i cuddrurieddri il cui ricavato di vendita sarà devoluto a La Terra di Piero di Cosenza.

Il 19 dicembre, alle ore 9.30, si terrà l’intitolazione della Sala Antonello Antonante con gli studenti degli istituti scolastici superiori di Cosenza.

Giorno 20 dicembre, alle ore 20.30, ci si sposta al Teatro Aroldo Tieri (già Cinema Italia) per il concerto della Calabria Orchestra diretta dal maestro Checco Pallone.

Il calendario degli eventi si chiuderà in Casa delle culture il 21 dicembre, alle 18 in Sala Gullo, con Trafitto da un raggio di sole della compagnia Create danza con le coreografie di Filippo Salabile.