Associazione Culturale Polimnia, sold out per “Vissi d’Arte”

COSENZA – Si è tenuto ieri il primo concerto della rassegna dedicata a Giacomo Puccini, organizzata dall’Associazione Culturale Polimnia guidata da Luigia Pastore, nella nuovissima ed elegante Sala Puccini dell’Arhìa Hotel di Cosenza, inaugurata per l’occasione. “Vissi d’Arte”, è il nome dell’evento sold out, che ha ricordato il centesimo anniversario della morte dell’illustre compositore italiano con un concerto insolito e accattivante che ha premiato la scelta della direzione artistica con un ampio consenso del pubblico presente in sala.

Rappresenta un altro importante tassello culturale dell’attività dell’associazione cosentina che, grazie alla spiccata sensibilità e versatilità della presidente Pastore, mette a segno un successo dopo l’altro. Apprezzatissimi i talentuosi protagonisti di questo insolito ed emozionante progetto a due, fatto di arpa e voce: stiamo parlando del soprano Silia Valente di origini cosentine e della magica arpa di Davide Burani, lungamente applauditi per le loro performance che hanno fortemente coinvolto i presenti

Ricordiamo che la musica di Puccini in luoghi particolari e di interesse storico-artistico di Cosenza e provincia fa parte del filone “I luoghi, la storia, la musica” tra arte, musica, storia e scoperta del territorio.