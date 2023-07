Panariello e Masini: ‘Lo strano incontro’ tra musica e risate al Teatro dei Ruderi

DIAMANTE (CS) – Parte il prossimo 6 agosto la programmazione più attesa della riviera dei Cedri. Protagonisti saranno Giorgio Panariello e Marco Masini che daranno vita allo spettacolo “Lo strano incontro”. Saranno loro, amici da anni e artisti di spessore, ad aprire la stagione del Teatro dei Ruderi di Diamante promossa dall’amministrazione comunale di Diamante insieme al direttore artistico Alfredo De Luca. Una kermesse estiva tra musica e teatro (annunciata già come una delle migliori degli ultimi 15 anni).

Protagonisti saranno due colossi dello spettacolo dal vivo italiano. Giorgio Panariello, comico, cabarettista, imitatore, attore, conduttore televisivo e regista italiano nonchè direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo nel 2006. Insieme al comico toscano, c’è Marco Masini, cantautore e pianista italiano che con il suo repertorio vanta classici della musica italiana, tra cui “Ci vorrebbe il mare”, “T’innamorerai” e “Bella Stronza”, vincitore di un Festival di Sanremo nel 2004 con “L’uomo volante”. Vincitore nel 1990 nella categoria Novità con “Disperato”, in carriera ha venduto oltre sette milioni di copie in tutto il mondo.

Panariello VS Masini, “lo strano incontro” fra due amici che non hanno niente in comune, se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla sarà la prima data dell’ampia programmazione del Teatro dei Ruderi che rientra nella programmazione del “Tirreno Festival”. Lo show dei due toscani, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nell’area archeologia di Cirella Antica, una delle location più suggestive della nostra regione.