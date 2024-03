La Passione e Resurrezione di Cristo nel vecchio borgo di Altilia

ALTILIA (CS) – Nel suggestivo scenario dell’antico borgo di Altilia, il 24 marzo, domenica delle Palme, dalle ore 16, si svolgerà la sesta edizione della Passione e Resurrezione di Cristo. Dopo il successo della scorsa edizione e del Presepe Vivente, che hanno affascinato e coinvolto la comunità, la nuova manifestazione promette di portare ancora più emozioni e condivisione tra gli abitanti del vecchio borgo.

L’evento è il risultato di un impegno condiviso di tutta la comunità di Altilia. Giovani e anziani si sono uniti per rendere omaggio alla storia più profonda e significativa della cristianità, raccontando la Passione e la Resurrezione di Cristo attraverso una rappresentazione coinvolgente e partecipata. Dopo mesi di preparativi e prove, il borgo si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, con le sue stradine strette e le piazze caratteristiche che offrono il contesto perfetto per un viaggio nel passato. I costumi d’epoca, la cura dei dettagli scenografici e la passione con cui ogni partecipante interpreta il proprio ruolo contribuiscono a creare un’atmosfera unica, che trasporta il pubblico direttamente nel contesto storico.

La manifestazione, a cura del Gruppo ‘Altilia Eventi’ e con i patrocini dell’Amministrazione Comunale e della Parrocchia, è stata ideata non solo come un evento spettacolare, ma anche come un’occasione per riunire la comunità. Ogni residente ha contribuito in modo significativo, rendendo l’evento una celebrazione collettiva della fede e della solidarietà. Gli abitanti hanno lavorato insieme, condividendo idee e competenze, per creare un’esperienza che vada oltre la semplice rappresentazione teatrale.

Il successo del Presepe Vivente ha preparato il terreno per questa nuova iniziativa, dimostrando quanto sia forte il senso di appartenenza della comunità. Ora, con la Passione e Resurrezione di Cristo, il vecchio borgo di Altilia si appresta a vivere un’altra pagina della sua storia, con tutti i suoi abitanti che si uniscono per celebrare e condividere momenti di riflessione e spiritualità. La manifestazione è aperta a tutti, invitando anche i visitatori a partecipare a questo affascinante viaggio nel passato. È un’occasione non solo per ammirare una spettacolare rappresentazione, ma anche per respirare l’atmosfera unica di solidarietà e condivisione che permea il vecchio borgo di Altilia in questi giorni.

In conclusione, la Passione e Resurrezione di Cristo a Altilia rappresenta un connubio perfetto tra tradizione, fede e comunità. Un evento che non solo intrattiene ma che rafforza i legami tra gli abitanti, dimostrando che quando una comunità si unisce, può creare qualcosa di davvero straordinario.