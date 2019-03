Firmo: si ricandida Gennaro Russo

Ancora nessun candidato per gli altri schieramenti. Russo, il sindaco uscente, per il momento, corre da solo e indisturbato

FIRMO – Ci ha preso gusto il sindaco di Firmo, Gennarino Russo, che rilancia la propria candidatura alle Amministrative del prossimo 26 maggio. Nessun concorrente diretto, almeno per il momento.

E in campagna elettorale fa parlare il lavoro svolto durante gli ultimi anni di amministrazione, partendo dai 5milioni di euro impiegati per la realizzazione di opere sul territorio. E se pensiamo che la cittadina è composta da poco più di duemila abitanti, è alto il rapporto tra somma investita e numero della popolazione.

Pare che la squadra di Russo, si ripresenti compatta alle prossime consultazioni elettorali per la città di Firmo. Tra i punti forti spiccano le opere realizzate per l’efficientamento energetico al palazzo comunale e alle scuole cittadine, un nuovo impianto di depurazione, nuovi loculi al cimitero, ristrutturazioni sui palazzi dell’Ente, illuminazione pubblica impianti di videosorveglianza e particolare attenzione sulla delicata questione dei rifiuti e sulle opere per il sociale.