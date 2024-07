Autonomia differenziata, Occhiuto: “al sud referendum finirebbe 90 a 10 per i no”

CATANZARO – “Sono certo che i cittadini della Calabria voterebbero contro l’autonomia differenziata in un eventuale referendum. In generale al Sud credo che finirebbe 90-10 o 80-20. I cittadini la vedono come molto divisiva e quindi la contesterebbero in questo modo. Al nord poi questo risultato non sarebbe compensato. Ci sono tante altre priorità prima dell’autonomia anche per i cittadini del nord: sicurezza, pressione fiscale, la semplificazione, la riduzione dei giorni di attesa per avere una visita medica. Io ho consigliato prudenza alla mia coalizione anche per questo”. Lo ha dichiarato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario di Forza Italia.

“Sui referendum contrari all’autonomia – ha detto poi occhiuto in merito alla situazione calabrese – deciderà il Consiglio regionale. Io non credo che la legge sia incostituzionale, credo però sarebbe stato più prudente approfondirla meglio. Rilevo che il tema è diventato ideologico di scontro politico tra centrodestra e centrosinistra. Penso sia un tema così importante che questo clima non aiuti la discussione che andrebbe affrontata con coraggio”.