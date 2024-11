Colto da malore mentre stava allenando: muore a 47 anni l’allenatore del Cittanova

- Advertisement -

CITTANOVA (RC) – Una comunità gettata nel dolore e nello sconforto quella di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, per la prematura scomparsa di Giuseppe Miriello, allenatore di calcio del settore giovanile del Cittanova. L’uomo, secondo quanto si apprende, stava allenando i ragazzi della squadra dell’Under 17 quando è stato colto da un malore sul campo che lo ha stroncato nell’immediato. Tantissimi i messaggi social di commozione e cordoglio per la perdita del 47enne considerato da tutti un uomo “innamorato del calcio e sempre tra i ragazzi” “una grande persona, un uomo che ha dato tantissimo per lo sport e non solo”, scrive la pagina social Bella Cinquefrondi.

“Ci lascia una persona per bene come “Peppe” Miriello nostro tecnico dell’under 17. Un dolore che ci colpisce da vicino. La società, lo staff tecnico, i calciatori ed i collaboratori del Cittanova calcio, si uniscono alla sofferenza che ha colpito la famiglia. Ciao ‘Peppe’ non dimenticheremo mai il tuo sorriso”.

“Abbiamo appreso con sconcerto dell’improvvisa scomparsa dell’allenatore Giuseppe Miriello. Un evento che ha scosso una famiglia taurianovese sana e operosa, e che lascia amarezza e sconforto nel nostro mondo sportivo e nell’intera Comunità di Cittanova. Ai congiunti di Miriello e ai suoi affetti porgo a nome mio, dell’Amministrazione, del Presidente del Consiglio Francesco Rao, dell’intero Consiglio comunale e della cittadinanza il sincero cordoglio unito ai sentimenti di vicinanza e amicizia”, è quanto dichiara il sindaco di Cittanova, Domenico Antico, in merito all’improvvisa morte del tecnico.