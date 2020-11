A 100 anni guarisce dal Covid, il sindaco: “è una gioia”

L’esito del tampone di una donna di San Pietro a Maida affetta dal virus, dopo alcuni giorni di isolamento e quarantena, è risultato negativo

CATANZARO – A 100 anni compiuti guarisce dal coronavirus. E’ successo ad una donna di San Pietro a Maida, comune in provincia di Catanzaro che, dopo aver affrontato e superato tante peripezie nella sua lunga vita, ha superato anche questa.

Quando pochi giorni fa ha scoperto di avere contratto il Covid-19, ha pensato di non riuscire a superare anche questo ostacolo. E invece la centenaria, dopo alcuni giorni di isolamento e quarantena, ha saputo sorprendere tutti: l’esito del suo tampone, processato oggi, è negativo.

A informare la popolazione, tutta preoccupata per le sorti della centenaria, è stato il sindaco Domenico Giampà: “La bella notizia, che non può non emergere è che una nonnina classe 1920, 100 anni compiuti, è guarita!”. Un annuncio atteso da tanti, con il sindaco che ha aggiunto: “Ecco io vorrei che si parlasse di questo: di una comunità colpita improvvisamente da un’escalation di contagi, che facendo squadra è riuscita in meno di un mese ad arginare il tutto”.