“Calabria terra mia”, il sogno di Jole Santelli al Festiva del Cinema di Roma

Di questa terra t’innamori “perchè è complessa e mutevole, affascinante”. Così diceva Jole Santelli al regista Muccino che stava lavorando al cortometraggio sulla Calabria

ROMA – Sono circa 8 minuti e raccontano il viaggio in Calabria di una coppia innamorata (Raoul Bova e Rocio Munoz Morales). Dietro gli scenari inimitabili: il mare, i borghi, la campagna e la montagna e i simboli della terra di Calabria: bergamotti, arance, clementini e fichi. Gabriele Muccino racconta tutto questo nel corto “Calabria terra mia”, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

L’occasione che si è trasformata anche in un omaggio a Jole Santelli, la governatrice della Calabria recentemente scomparsa, grade promotrice dell’iniziativa. Lei stessa aveva spiegato in un’intervista video, il perché del corto: “Il mio sogno è far conoscere la Calabria anche nelle sue piccole cose. Un posto come questo ci vuole tempo a scoprirlo e sono certa che grazie alle capacità di Muccino Raoul Bova e Rocio, chi guarderà questo corto potrà pensare, ‘sai che c’è i prossimo weekend vado a farmelo in Calabria”.

Con Jole Santelli “ci sentivamo spesso via chat, è grazie a lei che si è realizzato il progetto. Le mandavo spesso le foto di dove giravamo – racconta il regista -. Mi stavo innamorando della Calabria come lei mi aveva preannunciato. E’ una terra complessa e mutevole, affascinante”.

Negli otto minuti “mostro alcuni suoi aspetti, suo mare sublime alle montagne incantevoli a canyon che sembrano quelli della California. Con i paesaggi cambiano anche le persone. Ho provato a fare del mio meglio e l’ho fatto col cuore, cercando di intrattenere e emozionare”. Calabria, terra mia “è nato principalmente dall’energia di Jole Santelli – spiega Raoul Bova, che ha origini calabresi e conosce bene la regione -. Ha voluto il meglio per la sua Calabria, si è circondata di persone che potessero rispettarla, e che ne ricambiassero l’amore”.

Per Rocio Munoz Morales, il corto mostra “quanto i posti si arricchiscano e acquistino una bellezza ulteriore quando vengono visti dalla prospettiva dell’amore e del cuore. Il mio ricordo più forte di Jole è il suo amore per questa terra. Mi aveva detto di aver voluto Muccino proprio perché è il regista dell’amore, mentre Raoul e io avremmo potuto portare nella storia l’amore della vita”. Per l’attrice Muccino “è riuscito a trasmettere la ricchezza di quest regione, E’ un posto che respiri, che vivi. E’ una terra onesta e sfacciata, come la Spagna, mi fa sentire a casa”. Il corto, “è stato pensato per essere diviso in mini spot, micro mondi dedicati ai quattro frutti madre. Una campagna che Jole ha concepito con una fruizione nazionale e internazionale”

“Ogni volta che si vedrà un solo fotogramma di questo lavoro sarà riportato alla figura di chi lo ha voluto nel suo cuore”. A dirlo il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì nel suo intervento alla presentazione del corto “Calabria terra mia”, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. “La Calabria, che è madre – ha sostenuto Spirlì – non aveva mai avuto una madre. Se l’è donata da sola: ha voluto Jole, che è riuscita a essere madre della sua terra e di tutta la sua gente. Ha lasciato degli orfani, che la porteranno sempre con sé. Così spregiudicatamente ricca di cultura e umanità, con la capacità di essere un politico senza mai essere un politicante”. “Terremo Jole sempre con noi. Siamo qui – ha sottolineato Spirlì – per starle vicino in una giornata in cui un suo sogno è diventato realtà. Jole ha deciso di parlare del profumo di questa terra, che non viene solo dagli alberi e dai frutti, ma dal lavoro degli uomini e delle donne. Jole ha cancellato le tante brutte pagine dedicate alla Calabria, con una dolce e forte prepotenza di madre. E ha deciso che da oggi bisognerà solo parlare delle cose profumate di questa terra”.