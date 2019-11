Maltempo flagella la Calabria, Oliverio: “chiederemo lo stato d’emergenza”

“La giornata di ieri è stata particolarmente difficile per la nostra regione che è stata colpita da una vasta perturbazione che ha provocato intense precipitazioni su tutto il territorio”.

CATANZARO – Il maltempo che ha colpito duramente la Calabria ieri e che ha impegnato attivamente il sistema di protezione civile ha visto in costante contatto Oliverio con il dirigente ed i funzionari della Uoa Protezione civile per seguire l’evoluzione degli eventi che hanno messo a dura prova molte aree della Calabria.

“Ho potuto verificare come le amministrazioni locali abbiano adottato correttamente le procedure di emergenza attivando i presidi di monitoraggio ed intervento, riuscendo a gestire le varie situazioni garantendo la pubblica incolumità. Prendiamo atto che – sottolinea il governatore Oliverio – al momento si sono registrati nella nostra regione danni a cose, ma fortunatamente solo disagi per le persone. Mi preme ringraziare gli addetti alla sala operativa della Protezione civile impegnati H24 a gestire le comunicazioni e i messaggi di allerta da inviare ai sindaci ed anche i tanti volontari che hanno dato supporto sia alla Regione che alle Amministrazioni locali dimostrando e confermando ancora una volta il valore del loro prezioso e indispensabile contributo alla collettività”.

“Oggi – conclude Oliverio – procederemo alla richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza al Governo nazionale, in modo da dare una pronta risposta ai danni che si sono registrati e continueremo le azioni di prevenzione, garantendo sempre un forte supporto ai Sindaci calabresi, per far sì che il nostro territorio, particolarmente fragile, possa affrontare questi eventi meteorologici violenti”.