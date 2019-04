Elezioni Europee 2019, le liste e tutti i candidati in Calabria

I calabresi saranno chiamati alle urne il prossimo 26 maggio nelle elezioni europee 2019 che eleggeranno i rappresentanti del Parlamento. Sono 15 le liste ammesse nella circoscrizione meridionale nel quale è inclusa la Calabria. L’elenco completo di tutti i partiti, le liste e le modalitĂ di votoÂ

.

COSENZA –Â I cittadini europei saranno chiamati alle urne il prossimo 26 maggio per eleggere i rappresentanti del Parlamento Europeo. Si vota per eleggere 705 europarlamentari per la legislatura 2019-2024. Le urne saranno aperte dalle 7:00 alle 23:00 e possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio comune che avranno compiuto il 18esimo anno di etĂ entro il 26 maggio 2019.

Metodo proporzionale e seggi

L’Italia è suddivisa in cinque circoscrizioni elettorali. Alla nostra nazione sono assegnati un totale di 76 seggi (tre in più rispetto al 2004) ripartiti con metodo proporzionale tra liste concorrenti che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti valido. Il calcolo è fatto su base nazionale e successivamente applicato alla circoscrizione. Ne consegue che il partito che otterrà più o meno il dieci per cento a livello nazionale otterrà il dieci per cento dei seggi in ognuna delle cinque circoscrizioni.

Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni. Considerando però che la Brexit (uscita del Regno Unito dall’Unione Europea) è stata rimandata al 31 ottobre, con molta probabilitĂ alle urne andranno anche i cittadini del Regno Unito. In questo caso i 3 seggi aggiuntivi assegnati all’Italia verranno “congelati”.

Come si vota

L’elettore dovrĂ scegliere una delle liste candidate semplicemente facendo un segno sul simbolo relativo. Inoltre può esprimere fino a tre preferenze, scrivendo il nome dei candidati negli spazi accanto al simbolo. Nel caso in cui l’elettore esprima piĂą di una preferenza, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza.

Per la tornata elettorale, accorpata con le elezioni amministrative 2019, l’Italia è stata divisa in cinque circoscrizioni: Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale e Italia insulare.

Circoscrizione 1: Italia nord-occidentale (20 seggi)

Circoscrizione 2: Italia nord-orientale (15 seggi)

Circoscrizione 3: Italia centrale (15 seggi)

Circoscrizione 5: Italia insulare (8 seggi)

CIRCOSCRIZIONE 4: ITALIA MERIDIONALE (18 seggi) –Â Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria

17 sono state le liste presentate all’Ufficio elettorale della Corte d’Appello di Napoli per quanto riguarda la circoscrizione Italia Meridionale. Escluse quella dei “Gilet Arancioni” e del “Popolo delle Partite Iva” che non hanno potuto dimostrare il collegamento con partiti presenti in Parlamento, e quindi avrebbero dovuto presentare 30 mila firme di appoggio.

15 le liste ammesse – Lega, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli D’Italia, Europa Verde, Partito Comunista, Popolari per l’Italia, La Sinistra, PiĂą Europa, Popolo della Famiglia, Casa Pound, Forza Nuova, Partito Animalista e Partito Pirata

————————————————————————————

Lega

Il Partito del Ministro Salvini punta su candidati che arrivano prevalentemente da esperienze amministrative. Con l’esclusione da parte Mario Borghezio, dopo 18 anni a Strasburgo, il Carroccio ha ufficializzato tutti candidati. Nessun nome famoso ma solo persone comuni. Il leader Matteo Salvini è capolista in tutte cinque le circoscrizioni, come giĂ nel 2014, quindi anche in quella meridionale dove ci sono 4 calabresi. Vincenzo Sofo, sovranista e fondatore del blog di destra Il Talebano. Francesca Porpiglia, assessore del Comune di Villa San Giovanni. Giancarlo Cerrelli, esponente della Lega di Crotone e la cosentina Emma Staine, giĂ candidata alle politiche nel 2018.

1) Salvini Matteo (Capolista)

2) Antelmi Ilaria

3) Calderano Daniela

4) Caroppo Andrea

5) Casanova Massimo

6) Cerrelli Giancarlo

7) D’Aloisio Antonello

8) De Blasis Elisabetta

9) Grant Valentino

10) Lella Antonella

11) Petroni Luigi Antonio

12) Porpiglia Francesca

13) Sapignoli Simona

14) Sgro Nadia

15) Sofo Vincenzo

16) Staine Emma

17) Tommasetti

18) Vuolo Lucia

——————————————-

Movimento 5 Stelle

Una manager, una docente, una funzionaria del Cese, una dirigente della Pubblica amministrazione e una giornalista: cinque donne passate al vaglio della piattaforma Rousseau sono le capoliste nelle 5 circoscrizioni italiane. Oltre agli europarlamentari uscenti Fabio Massimo Castaldo e Ignazio Corrao ci sono le ‘new entry’ come il sindaco di Livorno Filippo Nogarin e la ex Iena Dino Giarrusso. Maria Chiara Gemma, Professore associato in Didattica e Pedagogia speciale all’UniversitĂ di Bari ‘Aldo Moro’, sarĂ la capolista grillina nella circoscrizione meridionale dove troviamo anche l’europarlamentare Laura Ferrara.

1) Chiara Maria Gemma (Capolista)

2) Piernicola Pedicini

3) Laura Ferrara

4) Isabella Adinolfi

5) Rosa D’Amato

6) Michela Rescigno

7) Gianluca Ranieri

8) Mario Furore

9) Mariano Peluso

10) Enrico Farina

11) Vito Avallone

12) Alberto De Giglio

13) Danilo Della Valle

14) Franca Pulpito

15) Luigi Napolitano

16) Antimina Di Matteo

17) Valeria Di Nino

18) Stefania Gentile

———————————————————

Partito Democratico

Franco Roberti, ex procuratore nazionale Antimafia, è il capolista della circoscrizione meridionale del Partito Democratico guidato da Zingaretti. Alle sue spalle troviamo gli uscenti Pina Picierno, Andrea Cozzolino, Elena Gentile, Giosi Ferrandino e Nicola Caputo. Saranno il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci e l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Reggio Calabria Lucia Nucera i candidati del PD calabresi. Tra le altre candidature quella dell’ uscente Massimo Paolucci (in quota articolo 1-Mdp) e del console d’ Albania a Roma Gerarta Ballo.

1) Franco Roberti (Capolista)

2) Pina Picierno

3) Andrea Cozzolino

4) Elena Gentile

5) Giosi Ferrandino

6) Gerarda Ballo

7) Nicola Brienza

8)Caterina Cerroni

9) Nicola Caputo

10) Lucia Nucera

11) Franco Iacucci

12) Anna Marra

13) Massimo Paolucci

14) Leila Keichoud

15) Eduardo Piccirilli

16) Anna Petrone

17) Ivan Stomeo

18) Mariella Verdoliva

————————————————-

Forza Italia

La notizia piĂą rilevane nella circoscrizione Sud di Foza Italia è l’assenza dalle liste di Mara Carfagna che poche settimane fa era a Cosenza nel giorno dell’inaugurazione del planetario. Dietro il capolista Silvio Berlusconi c’è dunque l’eurodeputata Barbara Matera. Confermati altri due parlamentari uscenti: Fulvio Martusciello e Aldo Patriciello. Terzo nella lista il leader dell’Udc, Lorenzo Cesa che tenta il secondo mandato consecutivo a Bruxelles. Tra i nomi di spicco quelli di Alessandra Mussolini. L’europarlamentare uscente del PPE sembra dunque messo da parte i malumori con il leader di Forza Italia ricucendo lo strappo.

1) Berlusconi Silvio (Capolista)

2) Matera Barbara

3) Cesa Lorenzo

4) Martusciello Fulvio

5) Mussolini Alessandra

6) Patriciello Aldo

7) Bellame Carmela Detta Carmen

8) Caligiuri Fulvia Michela

9) Chiusolo Mariagrazia Detta Molly

10) Ciccopiedi Leonardo

11) D’antini Filomena Detta Mena

12) De Donato Beatrice

13) Di Salvatore Paola

14) Ilardi Antonio

15) Magliocca Giorgio

16) Pecchia Antonietta Detta Antonella

17) Peda’ Giuseppe

18) Silvestris Sergio Paolo Francesco

—————————————————————————-

+Europa Italia in comune

Il partito non ha voluto correre nel listone insieme al Partito Democratico. Si presentano alle elezioni europee come sintesi dei radicali guidati da Emma Bonino, Benedetto della Vedova e Bruno Tabacci e del nuovo movimento di Federico Pizzarotti. Capolista nella circoscrizione sud è Raimondo Pasquino, ex rettore dell’UniversitĂ di Salerno e presidente del Consiglio comunale di Napoli dal 2011 al 2016.

1) Pasquino Raimondo  (Capolista)

2) Senatore Alessandra

3) Abbaticchio Michele

4) Pisicchio Alfonsino

5) Galtieri Francesco

6) Russo Simona

7) Di Palma Nicola

8) Aiuto Daniela

9) Adesso Raffaello

10) Del Negro Stefania

11) Di Lorenzo Loredana

12) Fasulo Rossella

13) Gadola Arnaldo

14) De Andreis Marco

15) Manzi Silvja

16) Manciero Lucia

17) Monticelli Luciano

18) Stomeo Claudia

————————————————————————–

Fratelli D’Italia

La Meloni è capolista nelle 5 circoscrizioni. Tra i candidati alle europee spicca il nome di Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote di Benito Mussolini, il sociologo Alberoni, Elisabetta Gardini e Daniela Santanchè, entrambe ex di Forza Italia. Nella lista della circoscrizione Italia Meridionale, spiccano i nomi di Raffaele Fitto (ex ministro e parlamentare europeo uscente) e l’ex consigliere regionale di Alleanza nazionale Salvatore Ronghi. In lista anche l’imprenditore lametino Terme Rosario Achille Aversa, unico calabrese in lista, e Denis Nesci fondatore dell’Unione per la difesa dei consumatori.

1) Giorgia Meloni (Capolista)

2) Rocco Aversa

3) Denis Nesci

4) Margherita D’Urbano

5) Raffaele Fitto

6) Isabella Gentile

7) Marcello Gemmato

8) Maria Rosaria Lagrotta

9)Â Maria Letizia

10) Stella Miele

11) Caio Giulio Cesare Mussolini

12) Mario Quaglieri

13) Carmela Rescigno

14) Salvatore Ronghi

15) Alessandro Sicialiano

16) Alessandro Siciliano

17) Antonio Tisci

18) Ugo Tozzi, Lucrezia Vinci

————————————————————————————–

La Sinistra

L’europarlamentare uscente Eleonora Forenza è la capolista della circoscrizione meridionale. In lizza figurano anche il presidente del Consiglio Comunale di Napoli Alessandro Fucito, Paola Natalicchio, ex sindaco di Molfetta e Marco Palladino impiegato metalmeccanico. CorrerĂ anche il calabrese Luigi Pandolfi, giornalista e saggista, collaboratore del Manifesto per la lista La Sinistra. Nel programma i temi della pace “garantita da un’ Europa unita e coesa”. Nel simbolo i loghi della sinistra rossoverde europea e i colori rosso e verde dell’ambientalismo e delle battaglie per i diritti delle donne. Gli eventuali eletti italiani confluiranno nel Partito della sinistra Europea.

1) Eleonora Forenza (Capolista)

2) Ciro Amalfi

3) Viola Arcuri

4) Piero Bevilacqua

5) Michela Arricale

6) Fortunato Maria Cacciatore

7) Jessica Dell’Anna

8) Nicola Capuano

9) Sara Ferri

10) Gianni Fabbris

11) Paola Natalicchio

12) Sandro Fucito

13) Ivana Palieri

14) Antonio Luongo

15) Patrizia Perrone

16) Marco Palladino

17) Francesca Pesce

18) Luigi Pandolfi

———————————————————————————————

Europa Verde

In corsa alle Europee dopo la colazione con i candidati di Possibile, il movimento fondato da Pippo Civati. La lista Europa Verde si propone come un partito “ecologista, europeista, solidale, femminista”. Capolista per la circoscrizione Italia Meridionale è Eliana Baldo, esponente del movimento ambientalista di Taranto, avvocato di parte civile nel processo “Ambiente svenduto” sul disastro ambientale provocato dall’Ilva e difende le vittime dell’inquinamento. In quota anche Filomena Pollinzi, tra i fondatori del movimento. Dietro la capolista Baldo c’e’ il calabrese Orlando Amodeo, dirigente medico della polizia di Stato in 200.000 duecentomila persone. Altra calabrese è Emanuela Trimarchi, attivista di un’associazione che si occupa di accoglienza e inclusione.

 1) Eliana Baldo (Capolista)

2) Amodeo Orlando

3) Emanuela Trimarchi

4) Luigi Esposito

5) Ascenza Loredana Fasano

6) Giuseppe Lacicerchia

7) Filomena Pollinzi detta Filly

8) Giuseppe Barbaro

9) Emma Chiaia

10)Â Crocifisso Aloisi

11)Â Adriana Colacicco

12) Giuliana Farinaro

13) Vincenzo Giordano Melito

14) Maurizio Pendenza

15) Francesco Quartarone

16) Innocenza Anna Starace

17) Giuseppe Ventura

18) Valeria Votano

———————————————————————————————————————-

Popolari per l’Italia

La coalizione dei partiti e dei movimenti politici che fanno capo ai Popolari per l’Italia (Popolari, Democratici e Cristiani insieme in Europa) avranno liste in tutte le 5 circoscrizioni delle elezioni europee, grazie al consolidato apparentamento con il PPE. Capolista per la circoscrizione meridionale Mario Mauro. Estremamente significativo l’apporto politico e organizzativo assicurato della Democrazia Cristiana. Un progetto politico assolutamente innovativo nel solco della tradizione.

1) Mauro Mario (Capolista)

2) Arbia Silvana

3) Covino Elvio

4) Esposito Franca Rosaria

5) Aufiero Franco

6) Faraso Annunziata

7) Morelli Giuseppe

8) Sbano Lucia

9) Bondesan Giovan Battista

10) Cavalletto Paola

11) Spiaggia Carmine

12) Cartellino Cosimo Damiano

13) Limardo Cosimo

14) Mariotto Luca

15) Spinelli Cristina

16) Anna Ciriani

17) Loredana Tomaciello

18) Raffaella Agriesti

————————————————————————————————

Casa Pound Destre Unite

Anche Casa Pound sarà presente alle prossime elezioni europee. Il patto sancito con l’Alleanza Europea Movimenti Nazionali, guidata dall’ungherese Bela Kovacs, ha permesso di evitare la raccolta firme. A guidare Casa Pound, che si presenta in alleanza con Destre Unite, ci sarà sempre il suo leader Simone Di Stefano.

1) Simone Di Stefano (Capolista)

2) Emmanuela Florino

3) Luigi Catalano

4) Laura Cavaliero

5) Cira De Falco

6) Pierfrancesco Di Salvo

7) Vincenzo Iorio

8) Antonino Laveglia

9) Felice Lecciso

10) Claudia Pagliariccio

11) Lucia Picicci

12) Antonio Pocchia

13) Raffaella Tandoi

14) Giuseppina Tesoriero

——————————————————————————————-

Forza Nuova

Capolista per Forza Nuova è Roberto Fiore in tutte le 5 circoscrizioni elettorali. Per la circoscrizione sud spicca anche il nome di Alessio Feniello, padre di una delle vittime della tragedia dell’Hotel Rigopiano, noto anche per aver violato i sigilli dell’hotel per deporre dei fiori in memoria del figlio Stefano.

1) Roberto Fiore (Capolista)

2) Caterina Oronzo

3) Alessio Feniello

4) Katia Di Lella

5) Giusto D’Uva

6) Margherita Antonia Zumbo

7) Angelo Francesco Fazzari

8) Alessandra Leuzzi

9) Vincenzo Sacco

10) Gerardo Mazza

11) Domenico Carlucci

12) Giuseppe Prencipe

13) Rebecca Damiani

14) Michelina Tummolo

15) Roberta Diana

16) Salvatore Pacella

17) Teresa Cantone

18) Alessia Augello

—————————————————————————–

Partita Animalista

Per la prima volta nella storia del nostro paese un partita animalista con candidati indipendenti. Il presidente è Stefano Fuccelli. Un movimento molto attivo a livello nazionale che ha contrastato il dilagare dei maltrattamenti degli animali con molte azioni eclatanti e concrete e ha gettato basi importanti per far decollare i Tavoli Ministeriali atti ad analizzare i metodi alternativi alla sperimentazione animale, ormai accerta essere non predittiva per l’essere umano.

1) Cristiano Ceriello (Capolista)

2) Bruno Annunziata

3) Alberto Montoro

4) Vincenzo Botta

5) Isabella Campana

6) Alberto Musacchio

7) Anna Tonia Ravicini

8) Luisantonio Zanin

9) Daniela Rinaldini

————————————————————————-

Popolo della Famiglia – Alternativa popolare

Il movimento politico italiano d’ispirazione cristiana fondato dal giornalista e scrittore Mario Adinolfi che si ripropone di tutelare l’interesse delle famiglie italiane e, soprattutto, delle parti più deboli della società ovvero i bambini, gli anziani ed i malati. Il nuovo movimento politico, si presenta come un’alternativa ad una vecchia classe politica divenuta strumento di diffusione di una cultura contro la vita e contro la famiglia.

1) Marianna Puzo (Capolista)

2) Mirco Fanizzi

3) Carlo Barbano

4) Federica Lupi

5) Alfonso Gambardella

6) Maria Cristina De Pascalis

7) Marco Di Salvo

8) Emanuela Santangelo

9) Diego Ciancetta

10) Vittoria Leone

11) Katia Acquaviva

12) Eraldo Rizzuti

—————————————————————————————

Partito Comunista

Ufficialmente ammesso in tutta Italia alle elezioni Europee 2019, il simbolo della falce e martello sarĂ presente su tutte le schede elettorali. Dopo anni di assenza dei comunisti nella principale competizione elettorali, le liste comuniste tornano e saranno guidate dal segretario Marco Rizzo capolista in tutte le circoscrizioni.

1) Marco Rizzo  (Capolista)

2) Laura Bergamini

3) Alberto Lombardo

4) Giovanna Bastone

5) Palmo Antonio Mosaico

6) Daniela Giannini

7) Aldo Bernardini

8) Eleonora D’Antoni

9) Francesco Adamo

10) Ingrid Sattel

11) Domenico Aquino

12) Laura Biancini

13) Salvatore Catello

14) Silvia Stefani

15) Gennaro Nenna

16) Lucia Firmani

17) Roberto Pano

18) Mariangela Verardi

—————————————————————–

Partito Pirata

Fondato nel 2006, su ispirazione di quello svedese, si presenta per la prima volta in Italia alle elezioni europee con una propria lista. Capolista nella circoscrizione del sud Cristina Diana Bargu, nata in Romania e arrivata in Italia a 6 anni in maniera irregolare, acquisendo in seguito la cittadinanza italiana. In lista anche Luigi Gubello, hacker noto con il nome Evariste Galois, e colui che ha hackerato la piattaforma Rousseau, oltre che Luigi Di Liberto, che gestisce la piattaforma illegale Tnt Village per il download di film, serie TV e libri.

1) Cristina Diana Bargu (Capolista)

2) Luigi Di Liberto

3) Rosaria Cuomo

4) Luca Cappelletti

5) Rosaria Talarico

6) Flavio Del Soldato

7) Sara Bonanno

8) Luigi Gubello

9) Monica Amici

10) Michele Pinassi

11) Stefania Calcagno

12) Felice Zingarelli

13) Emmanuele Somma