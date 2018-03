La Finanza sequestra merce contraffatta: scarpe e giubbini di note griffe

La merce era esposta in un mercato, due extracomunitari sono stati denunciati

CATANZARO – I “baschi verdi” del gruppo della Guardia di finanza di Catanzaro hanno effettuato una serie di controlli nell’area mercatale di Catanzaro Lido, volti alla repressione della vendita di merce contraffatta sequestrando giubbini e scarpe recanti la riproduzione di note griffe moda. Due extracomunitari sono stati denunciati per vendita di capi di abbigliamento contraffatti. In particolare, nel corso dei controlli, sono stati sequestrati oltre 150 capi di abbigliamento. La merce sequestrata, palesemente contraffatta e posta in vendita restera’ a disposizione della locale Autorita’ giudiziaria.