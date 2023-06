Lungro ospita il premier d’Albania Edi Rama: sabato l’accoglienza

LUNGRO – Il primo ministro d’Albania, Edi Rama, con una nutrita delegazione diplomatica, sarà ospite sabato prossimo della comunità di Lungo guidata dal sindaco Lungro Carmine Ferraro. Per il primo cittadino di Lungro la visita di Rama rappresenta “una presenza emblematica che rafforza il profondo legame degli arbëreshë, invero mai rescisso, con le origini di una cultura immarcescibile che resiste dopo quasi sei secoli, tramandata con i suoi valori e la sua lingua”. La delegazione diplomatica che seguirà Rama a Lungro è composta anche dai sindaci di Scutari, BenetBeci, di Durazzo, EmirianaSako, di Vallona, Ermal Dredha, dal primo consigliere del presidente del Consiglio, Endri Fuga.

Saranno presenti, inoltre, AnilaBitri Lani, ambasciatrice d’Albania a Roma e il Console di Bari,Arian Vasjari. Sarà l’occasione per avviare un momento di confronto con le autorità istituzionali, religiose e culturali che da un lato pone l’accento sulla natura resiliente delle nostre comunità, dall’altro riflette sull’approssimarsi della sempre maggiore vicinanza dell’Albania al contesto europeo. Il programma prevede l’arrivo del presidente Rama in mattinata all’aeroporto di Lamezia Terme accolto dal sindaco di Lungro, Carmine Ferraro. L’arrivo delle autorità a Lungro alle ore 11:45 e la cerimonia del “Mirë se naerdhët” in sala consiliare.Successivamente è previsto l’incontro del presidente Rama con il vescovo dell’Eparchia di Lungro, monsignor Oliverio Donato, in Episcopio.

L’evento a Lungro si concluderà con la tavola rotonda sul tema “L’Albania e l’Europa” presso la “Casa della Musica” alla presenza dell’assessore regionale alle Minoranze, Gianluca Gallo, della presidente della Provincia di Cosenza, dell’eparca di Lungro, monsignor Donato Oliverio, del presidente della Fondazione “Crucitti”, Demetrio Crucitti, del presidente del “Club Unesco Cosenza”, Enrico Marchianó, con i saluti istituzionali del sindaco di Lungro, Carmine Ferraro.