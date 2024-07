Trovato oltre 1 chilo di droga: materiale sequestrato a carico di ignoti

CROTONE – Proseguono i servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel capoluogo predisposti dalla Questura, che hanno portato al rinvenimento ed al sequestro di droga. Nella frazione Papanice, il personale della Squadra Mobile è stato impegnato in una serie di perquisizioni locali di alcuni immobili disabitati, finalizzate all’individuazione di luoghi di occultamento delle sostanze, utilizzati dagli spacciatori. All’interno di uno di essi, gli agenti hanno rinvenuto diversi involucri, contenenti complessivamente 1,130 chilogrammi di marjuana e grammi 202 di hashish, nonché due bilancini elettronici di precisione.

Il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti, non essendo emersi, al momento, elementi per attribuirne la detenzione a qualche soggetto, per cui sono state avviate, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, specifiche attività investigative per individuare il responsabile.