Zumpano, catturati i cinghiali che avevano allarmato i cittadini nella zona commerciale

ZUMPANO (CS) – Sono stati catturati i cinghiali che negli scorsi giorni avevano generato allarme nella zona commerciale di via Beato Francesco Marino nel Comune di Zumpano. Quattro gli esemplari catturati nella zona adiacente ai parcheggi dei centri commerciali, un’area particolarmente frequentata da famiglie, lavoratori e cittadini, proprio coloro che avevano mostrato preoccupazione per il rischio di incidenti, danneggiamenti e potenziali aggressioni.

Il sindaco Fabrizio Fabiano aveva inoltrato una richiesta ufficiale all’ATC CS3 – Cosenza e all’Ufficio Caccia e Pesca della Regione Calabria, sollecitando l’attivazione urgente di interventi non cruenti, mediante l’installazione di trappole e recinti mobili, nel pieno rispetto della normativa regionale e nazionale. Il Comune aveva inoltre evidenziato l’impossibilità di ricorrere all’abbattimento con i sele-controllori per via dell’elevata frequentazione dell’area da parte di cittadini e minori.

Nella serata di ieri si è conclusa, poi, l’operazione di cattura che è stata condotta in collaborazione tra gli enti competenti, gli operatori specializzati della ditta Diegotek e la Polizia Municipale di Zumpano, guidata dal Comandante Andrea Donato, che ha coordinato le attività di sicurezza e monitoraggio sul posto. Le operazioni si sono svolte senza criticità, garantendo la cattura degli animali in modo sicuro e nel pieno rispetto delle procedure previste.

Zumpano, catturati i cinghiali. Il sindaco: “Continueremo a monitorare”

Al termine dell’intervento, il sindaco ha espresso profonda soddisfazione per la sinergia istituzionale messa in campo: “Ringrazio gli operatori della ditta Diegotek, la Polizia Municipale guidata dal Comandante Andrea Donato, l’ATC CS3 e i dirigenti dell’Ufficio Caccia e Pesca della Regione Calabria per la tempestività e l’efficacia dell’intervento. È fondamentale continuare a lavorare insieme, con senso di responsabilità e prontezza, per tutelare la tranquillità e la sicurezza dei nostri cittadini”.

L’amministrazione comunale, ha fatto sapere, inoltre che continuerà a monitorare l’area nelle prossime settimane, mantenendo alta l’attenzione e predisponendo eventuali ulteriori interventi qualora necessari. La tutela della sicurezza pubblica e la salvaguardia del territorio restano priorità centrali dell’azione amministrativa.