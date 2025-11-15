Zumpano, al via i lavori di bitumazione nella zona commerciale: info e indicazioni sulla viabilità

ZUMPANO (CS) – Il Comune di Zumpano annuncia l’avvio degli interventi di bitumazione e ripristino del manto stradale su Via Beato Francesco Marino (ex S.P. 234), nei pressi della zona commerciale. I lavori saranno realizzati nelle giornate del 17 e 18 novembre 2025, con avvio delle operazioni alle ore 6:00 e prosecuzione fino al completamento dei lavori.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di manutenzione e miglioramento della viabilità comunale e mira ad aumentare la sicurezza e il comfort di transito su una delle arterie principali del territorio.

Viabilità e prescrizioni temporanee

Per consentire l’esecuzione dei lavori, è prevista la modifica provvisoria della circolazione lungo il tratto interessato, nei pressi dell’area del sottopasso. L’ordinanza stabilisce: restringimento della carreggiata; istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o semaforo mobile; limite massimo di velocità fissato a 30 km/h; divieto di sorpasso; obbligo di rispettare tutta la segnaletica temporanea apposta sul posto.

La segnaletica e i dispositivi di sicurezza saranno installati dalla ditta esecutrice come previsto dal Codice della Strada e dalle normative sui cantieri in presenza di traffico veicolare. L’amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere, a procedere con particolare prudenza in prossimità dell’area dei lavori, a valutare l’utilizzo di percorsi alternativi per limitare eventuali rallentamenti e garantire maggiore sicurezza sia agli utenti della strada che agli operatori impegnati nelle lavorazioni.

Zumpano, lavori di bitumazione: il messaggio del sindaco

L’ordinanza porta la firma del Responsabile dell’Area Vigilanza, dott. Andrea Donato, che assicura il coordinamento degli interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità durante l’intera durata delle attività. Il sindaco Fabrizio Fabiano, esprime soddisfazione per l’avvio dei lavori e rinnova l’appello alla collaborazione della cittadinanza: “Interventi come questo sono fondamentali per migliorare la sicurezza stradale e la qualità della nostra rete viaria. Confidiamo nella collaborazione degli utenti affinché i lavori si svolgano in maniera ordinata ed efficiente, con il minor disagio possibile per tutti”.

Per eventuali comunicazioni, chiarimenti o esigenze durante il periodo dei lavori è possibile consultare l’Albo Pretorio online del Comune di Zumpano o rivolgersi agli uffici e agli enti competenti.