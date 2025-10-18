Viveva in Calabria ed è stato trovato senza vita in Puglia, indagini in corso

TRANI – Aveva solo 38 anni ed era residente in Calabria. Questa mattina il suo corpo è stato trovato senza vita nella stanza di un b&b a Trani. La vittima è un uomo di nazionalità rumena residente in provincia di Reggio Calabria ed impiegato nel settore edile. A quanto si apprende si trovava in Puglia per motivi di lavoro.

A dare l’allarme è stato un suo collega. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118 che hanno riscontrato il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso che aiuteranno ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento non si esclude nessuna pista, neanche che il 38enne possa essere morto per cause naturali.