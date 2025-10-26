Vitiligine Week, consulenze gratuite anche in Calabria: “Non solo una questione estetica”

COSENZA – Dal 3 all’8 novembre torna la Vitiligine Week, una settimana dedicata all’ascolto e al supporto dei pazienti affetti da vitiligine, con consulenze dermatologiche gratuite su prenotazione. L’iniziativa, promossa dalla SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse), coinvolgerà oltre 35 centri specialistici in tutta Italia, tra cui Catanzaro (Aou Renato Dulbecco – Po Pugliese Ciaccio) e Cosenza (Ospedale Mariano Santo).

Le visite, disponibili anche per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni accompagnati da un adulto, potranno essere prenotate tramite il numero verde 800 226 466, attivo dal lunedì al sabato. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza su una patologia che colpisce circa 330mila persone in Italia, di cui 10.100 solo in Calabria.

“La vitiligine è una malattia autoimmune cronica, non solo una condizione estetica – spiega il presidente di SIDeMaST, Giovanni Pellacani – ed è spesso legata ad altre patologie come diabete, alopecia e disturbi tiroidei”. Secondo recenti dati, il 78% dei pazienti vive un forte impatto psicologico legato alla malattia. “Combattere lo stigma è possibile solo con informazione, dialogo e accesso alle cure”, aggiunge Valeria Corazza, presidente di Apiafco, che patrocina l’iniziativa.

La vitiligine

E’ una malattia cronica della pelle di origine autoimmune, caratterizzata dalla perdita progressiva della pigmentazione cutanea. Si manifesta con la comparsa di macchie bianche sulla pelle, dovute alla distruzione dei melanociti, le cellule responsabili della produzione della melanina, il pigmento che dà colore alla pelle, ai capelli e agli occhi. Le cause esatte non sono ancora del tutto note, ma si ritiene che intervengano fattori genetici, autoimmuni e ambientali. Sebbene non sia contagiosa né dolorosa, la vitiligine può avere un forte impatto psicologico e sociale, influenzando la qualità della vita di chi ne è affetto. In alcuni casi, può essere associata ad altre patologie autoimmuni, come il diabete mellito, le disfunzioni della tiroide e l’alopecia areata.