Violenza sessuale su un minore, condannato e arrestato un uomo

CROTONE – È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Crotone un uomo condannato in via definitiva per violenza sessuale su minore. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova. L’uomo dovrà scontare una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

I poliziotti lo hanno rintracciato nella sua abitazione, dove si trovava già agli arresti domiciliari, e, dopo le formalità di rito, lo hanno trasferito presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia. L’operazione si inserisce nei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, finalizzati al contrasto dei reati e alla tutela della sicurezza pubblica.