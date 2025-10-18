Violento incidente in moto, non ce l’ha fatta il centauro 19enne

CROTONE – Era stato coinvolto in un violento incidente in moto, questa mattina intorno alle 13 lungo la SS 106, a Crotone, ma non ce l’ha fatta. Si tratta di un giovane di soli 19 anni che aveva tamponato un’automoble che lo precedeva. Le sue condizioni sono risultate fin da subito critiche. L’impatto a terra del centauro era stato violento, motivo per il quale il giovane era stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro.

Tutti i tentativi effettuati dai medici non sono serviti a salvarlo. Le ferite riportate dal giovane centauro era molto gravi. Il 19enne è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sul posto erano intervenuti anche le forze dell’ordine che hanno immediatamente chiuso il tratto della strada statale, gestendo il traffico rimasto paralizzato per lungo tempo, ed effettuando i rilievi del caso. La dinamica dell’incidente non è chiara e resta al vaglio degli inquirenti.

A esprimere cordoglio per la prematura scomparsa del giovane è il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, a nome di tutta la comunità: “nostro concittadino, vittima di un tragico incidente stradale – dice il primo cittadino in una nota – La notizia della sua scomparsa ci ha colpiti tutti nel profondo. In questo momento di dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia”.