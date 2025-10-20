Violento incidente all’alba: tre auto coinvolte, due feriti estratti dalle lamiere

CATANZARO – Il violento impatto si è verificato alle prime ore del mattino a Catanzaro, nella zona sud della città. Intorno alle 7:00 di questa mattina, tre auto – una Fiat Panda, una Citroën C3 e una Fiat 500 – si sono scontrate lungo Viale Emilia, nei pressi di un centro commerciale. Sono quattro le persone rimaste ferite.

I due occupanti della Fiat 500 sono rimasti incastrati nell’abitacolo e sono stati estratti dai Vigili del Fuoco, giunti sul posto con squadre dalla sede centrale e dal distaccamento di Sellia Marina. Entrambi sono stati affidati ai sanitari del 118 e trasferiti in ospedale. Feriti lievi anche i conducenti degli altri due veicoli, portati a loro volta in ospedale per accertamenti.

L’area è stata messa in sicurezza, mentre la Polizia di Stato e quella Locale si sono occupate dei rilievi e della gestione del traffico. La viabilità ha subito rallentamenti: il transito è stato regolato a senso unico alternato fino al termine delle operazioni.