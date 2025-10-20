Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Violento incidente all’alba: tre auto coinvolte, due feriti estratti dalle lamiere

Calabria

Violento incidente all’alba: tre auto coinvolte, due feriti estratti dalle lamiere

L’incidente è avvenuto nei pressi di un centro commerciale e ha provocato il ferimento di quattro persone. Disagi alla circolazione per ore

Pubblicato

56 minuti fa

il

incidente via emilia catanzaro 01

CATANZARO – Il violento impatto si è verificato alle prime ore del mattino a Catanzaro, nella zona sud della città. Intorno alle 7:00 di questa mattina, tre auto – una Fiat Panda, una Citroën C3 e una Fiat 500 – si sono scontrate lungo Viale Emilia, nei pressi di un centro commerciale. Sono quattro le persone rimaste ferite.

I due occupanti della Fiat 500 sono rimasti incastrati nell’abitacolo e sono stati estratti dai Vigili del Fuoco, giunti sul posto con squadre dalla sede centrale e dal distaccamento di Sellia Marina. Entrambi sono stati affidati ai sanitari del 118 e trasferiti in ospedale. Feriti lievi anche i conducenti degli altri due veicoli, portati a loro volta in ospedale per accertamenti.

L’area è stata messa in sicurezza, mentre la Polizia di Stato e quella Locale si sono occupate dei rilievi e della gestione del traffico. La viabilità ha subito rallentamenti: il transito è stato regolato a senso unico alternato fino al termine delle operazioni.

incidente via emilia catanzaro 02

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA