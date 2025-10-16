Violano il “Daspo Willy” nel corso della festa di paese, tre giovani denunciati

SERRA SAN BRUNO (VV) – Hanno violato la misura di prevenzione ai quali si erano sottoposti. Si tratta di tre giovani denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato. Gli agenti li hanno riconosciuti nel corso di una festa tradizionale nel Comune di Serra San Bruno. I giovani sono destinatari del divieto di accesso e stazionamento nei pubblici esercizi e/o locali pubblici (c.d. D.A.C.U.R.) divieto noto anche come “D.A.S.P.O. Willy”, emesso a loro carico dal Questore della Provincia di Vibo Valentia.

Si tratta di tre ragazzi che, nei mesi scorsi, nei pressi di un locale della movida Serrese, si erano resi autori di condotte violente, due dei quali avevano già violato la misura in passato. Il divieto in questione costituisce un provvedimento restrittivo disposto nei confronti di soggetti coinvolti in risse o aggressioni occorse nei pressi o all’interno di locali pubblici e che viene adottato in ragione della ritenuta pericolosità sociale.