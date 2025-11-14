Segnala una notizia

Viola divieto di avvicinamento all’ex moglie, arrestato un 51enne

Calabria

L’uomo seguiva la moglie mentre era alla guida della propria auto. Gli agenti della Polizia lo hanno bloccato in flagranza di reato

38 minuti fa

CITTANOVA (RC) – Ha violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex moglie e per questo un uomo di 51anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Gli agenti, sollecitati dalla donna che aveva telefonato alla sala operativa denunciando che l’ex marito la stava seguendo mentre era alla guida della propria automobile, lo hanno bloccato a Cittanova, in flagranza di reato. L’arresto del 51enne è stato convalidato dal Gip di Palmi, che ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.
