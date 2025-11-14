Viola divieto di avvicinamento all’ex moglie, arrestato un 51enne

CITTANOVA (RC) – Ha violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex moglie e per questo un uomo di 51anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Gli agenti, sollecitati dalla donna che aveva telefonato alla sala operativa denunciando che l’ex marito la stava seguendo mentre era alla guida della propria automobile, lo hanno bloccato a Cittanova, in flagranza di reato. L’arresto del 51enne è stato convalidato dal Gip di Palmi, che ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.