Villaggio Europa a Rende: rinasce il Comitato di Quartiere tra solidarietà e partecipazione

RENDE – Rinasce una realtà che ha segnato la storia di un quartiere, quello di Villaggio Europa. Prende vita il nuovo Comitato di Quartiere, una comunità di cittadini che ha scelto di rimettersi insieme per dare nuova linfa ai valori di partecipazione, solidarietà e appartenenza. A guidare questo percorso ci sono Gianmichele Fortino in qualità di presidente, e poi Eugenio Giraldi, vicepresidente, e nel consiglio direttivo Lorena Vitan e Francesca Greco. Un gruppo unito dal desiderio di riportare il quartiere al centro della vita sociale e relazionale della città.

Ma la storia non parte da zero perchè le radici affondano nel 1991, quando il compianto Libero Fortino, insieme a un gruppo di residenti, diede vita a una straordinaria esperienza di impegno civile. Con il supporto del parroco del tempo nacque il primo banco alimentare, che per anni sostenne le famiglie in difficoltà, mentre la Festa di San Francesco divenne un appuntamento simbolo di comunità e condivisione.

Oggi quel seme torna a germogliare. Il nuovo Comitato riparte da quelle radici solide, da una memoria condivisa che continua a ispirare chi crede in un quartiere vivo e accogliente, capace di costruire futuro. Tra i primi sostenitori anche Francesco Midulla, tra i primi tesserati, legato al Comitato da un affetto profondo che testimonia quanto questa realtà abbia saputo toccare i cuori, ieri come oggi.

Un ritorno che profuma di casa, di incontri e di impegno vero. Un nuovo capitolo per il Villaggio Europa e il Comprensorio Popolare, che guarda avanti con gratitudine e speranza, nel segno della cittadinanza attiva e della Rende che partecipa.