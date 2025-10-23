Vandali in azione nella notte alla delegazione comunale, al vaglio le immagini delle telecamere

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un gruppo di vandali ha fatto irruzione nella notte, nella sede della delegazione comunale di Rossano Scalo, su viale Luca De Rosis. Secondo quanto emerso, persone ancora non identificate, dopo essersi introdotte negli uffici, hanno devastato arredi, computer e documenti, mettendo tutto a soqquadro. Non contenti, avrebbero persino lasciato escrementi per terra.

I vandali sarebbero entrati sfondando la porta d’ingresso e il valore dei danni procurati è in corso di accertamento. I dipendenti che questa mattina si sono recati negli uffici hanno trovato tutto sottosopra. Sul posto la Polizia supportata dalla scientifica, e al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.