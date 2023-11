Unicredit perde il servizio di tesoreria all’Unical: il Tar accoglie il ricorso

CATANZARO – UniCredit perde il servizio di tesoreria dell’Università della Calabria. Il Tribunale amministrativo regionale ha infatti accolto il ricorso proposto dalla Banca Centro Calabria Credito Cooperativo ed ha annullato, di conseguenza, l’aggiudicazione della gara in favore di UniCredit. Accogliendo le tesi esposte dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, il Tar ha accertato la produzione errata della fidejussione da prestare a garanzia e dichiarato per ciò illegittima la aggiudicazione in favore dell’ istituto bancario milanese.

