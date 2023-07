‘UnicalFesta’: in un video Diodato invita tutti al suo concerto

RENDE – Un video su Facebook per invitare tutti al suo concerto. Diodato domani sera sarà all’anfiteatro dell’Unical con il concerto “Così Speciale Summer Tour”. Vincitore dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo, aprirà alle 21.30, la prima edizione della manifestazione “UnicalFesta”. Il cantautore, reduce dalla pubblicazione del suo quarto album di inediti, il primo ad uscire dopo la vittoria a Sanremo del 2020, inizia il tour estivo. Il disco “Così speciale” per Carosello Records è stato anticipato dal singolo omonimo mentre al momento è in radio il nuovo estratto, Occhiali da sole.

“UnicalFesta” andrà avanti fino al 13 luglio con diversi appuntamenti. Lunedì 10 luglio, alle ore 18.30, il Concerto itinerante della Takabum Street Band, mentre alle ore 21.00, presso il Quartiere Maisonnettes nell’area antistante l’aula “Caldora” si terrà il concerto di Elisa Brown “Come shine gospel choir & Amoled voices”; a seguire il concerto di Peppe Voltarelli.

Martedì 11 luglio, presso il Polifunzionale, alle ore 19.00 si terrà l’inaugurazione e la premiazione dei murales; a seguire, alle ore 19.30 il Concerto “Groove Trio”: Francesco Castrovillari, Giuseppe Muraca e Giovanni Amendola Jr., a cura del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza. Alle ore 21.00 in programma l’incontro “Ci troviamo da noi” dedicato all’inclusione e, successivamente, lo spettacolo teatrale “Antigone” da Jean Anouilh presentato da AttorInCorso. Alle ore 23.00 DJ set HUXLEY.

Mercoledì 12, presso il Quartiere Maisonnettes, nell’area antistante l’aula “Caldora”, alle ore 18.30 in programma l’incontro “Università della Calabria: ponte di sviluppo tra presente e futuro” con ospite Dario Brunori; alle ore 20.00 si terrà la cena internazionale con proposte culinarie a cura degli studenti internazionali; alle ore 21.00, in programma, l’incontro “Ci troviamo da noi” su Etica ed Intelligenza artificiale; alle ore 22.00 Concerto “Be Alternative Festival – SAVANA FUNK feat UniCAG Brass Ensemble – DJ set DJ KERO’”.

Giovedì 13 luglio, presso il Quartiere Maisonnettes, nell’area antistante l’aula “Caldora”, alle ore 22.00 si terrà la premiazione e chiusura degli “Unical Games”, mentre alle ore 22.30 il Concerto “Be Alternative Festival – FACCIO UN CASINO” Il festino indie: live CUBOGANG – Discoteca Indie”.

Nei giorni della festa sarà attivo lo Stand Offerta Formativa dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2023/2024.