HomeUniversità

Unical, venerdì l’inaugurazione del 54esimo anno accademico. Lectio magistralis di Orazio Attanasio

La cerimonia si terrà venerdì 12 settembre alle ore 10:30 presso l’Aula magna, all’interno del Centro congressi “B. Andreatta”. Il resoconto affidato al rettore Nicola Leone. Atteso anche l’intervento di Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui e rettrice dell’Università di Milano-Bicocca

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

RENDE – Tutto pronto per l’inaugurazione del 54esimo anno accademico dell’Università della Calabria. La cerimonia si terrà venerdì 12 settembre alle ore 10:30 presso l’Aula magna, all’interno del Centro congressi “B. Andreatta”. Al resoconto del rettore Nicola Leone seguiranno la lectio magistralis di Orazio Attanasio, tra i più autorevoli economisti a livello mondiale, in arrivo all’Unical dalla Yale University, e l’intervento di Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui e rettrice dell’Università di Milano-Bicocca.

Unical: inaugurazione del 54esimo anno accademico

La cerimonia prenderà il via con l’ingresso dei cortei accademici e l’apertura musicale curata dal Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza. Seguirà l’intervento del Rettore dell’Unical, che offrirà un resoconto dettagliato dei sei anni di mandato. Nel corso dell’ultima inaugurazione sotto la sua guida, Nicola Leone ripercorrerà le tappe più significative del suo rettorato, segnato da crescita di iscritti, innovazione scientifica, apertura al territorio e reclutamento di qualità.

Prenderanno poi la parola la componente del personale tecnico-amministrativo Lidia Malizia, coordinatrice dell’Area fiscale, e Gabriele Zangara, studente iscritto al corso di dottorato in Ingegneria Industriale che ha attivamente partecipato alle iniziative di formazione all’imprenditorialità dell’Unical, culminate nella fondazione di una start-up impegnata nella valorizzazione del territorio e delle persone tramite il miglioramento del benessere aziendale.

Lectio magistralis dell’economista Orazio Attanasio (Yale University)

Il momento centrale sarà la lectio magistralis di Orazio Attanasio, tra i più autorevoli economisti a livello mondiale, in arrivo all’Unical dalla Yale University. Dal 1° ottobre, infatti, Attanasio sarà professore ordinario di Economia politica presso il dipartimento di Economia, statistica e finanza “Giovanni Anania” (Desf).

La sua lezione, intitolata “Costruire misure nuove per capire il comportamento”, si lega al progetto di ricerca “Measurement Tools Design”, con cui Attanasio ha ottenuto un finanziamento di circa 2 milioni di euro attraverso un Advanced Grant del Fondo Italiano per la Scienza. Si tratta di una delle otto assegnazioni nazionali nel campo delle Scienze sociali e umanistiche, unica in Calabria e tra le pochissime nel Mezzogiorno.

Unical lectio magistralis Orazio Attanasio

A portare un saluto alla comunità accademica sarà, infine, Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui e rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, che interverrà alla presenza di autorità istituzionali e di numerosi rettori italiani e stranieri. L’intera cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 sarà trasmessa in diretta streaming, a partire dalle 10:25, sul portale web di Ateneo unical.it/live.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

piantagione marijuana

Scoperta una vasta piantagione di marijuana, la raccolta avrebbe fruttato centinaia di migliaia di...

Calabria
PALMI (RC) - Una piantagione di canapa indiana nascosta tra i fitti boschi e i pendii scoscesi dell’Aspromonte reggino, è stata scoperta e distrutta...
Chiara Giordano e Raphael Gualazzi

Armonie d’Arte a settembre: tre weekend di musica e teatro tra Cosenza, Borgia e...

Calabria
COSENZA - Tre weekend per tre importanti progetti speciali di musica e di teatro, tra Cosenza, Borgia e Soverato. Si comincia il 12, 13 e...
Torneo memorial albanese san lucido

A San Lucido il “Memorial Dario Albanese”: quattro giorni di sport, emozioni e fair...

Sport
SAN LUCIDO (CS) – Si è concluso con un bilancio straordinariamente positivo il Torneo Memorial “Dario Albanese”, che si è svolto dal 4 al...

«Elettori calabresi fuori sede penalizzati: nessuno sconto sui treni a 4 settimane dal voto»

Calabria
ROMA - "Mancano quattro settimane alle elezioni regionali e i calabresi fuori sede non hanno ancora diritto agli sconti sui treni per tornare a...
transizione-centro-storico-cosenza.

‘Stati di Transizione. Cosenza Centro Storico’ – verso la chiusura del Laboratorio curato dal...

Area Urbana
COSENZA – Si avvia alla conclusione l'iniziativa di ricerca-azione "Stati di Transizione. Cosenza centro storico", promossa dal CRAFT – Centro di Competenze Territori Anti-Fragili del Dipartimento di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37272Area Urbana22385Provincia19869Italia8028Sport3864Tirreno2939Università1461
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Calabria

Mimmo Lucano, arriva stop alla candidatura alle regionali ma lui resiste:...

COSENZA - La mannaia della Legge Severino blocca la candidatura di Mimmo Lucano alle regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre. I tribunali...
Bombole gas Altomonte contraffatte
Provincia

Altomonte, sequestrate oltre mille bombole di gas contraffatte: 5 denunce per...

ALTOMONTE (CS) – Oltre mille bombole di gas contraffatte e sequestrate in un blitz dei Carabinieri di Altomonte che ha portato anche alla denuncia...
Anna Laura orrico Tribunale
Area Urbana

Esposto sulla sanità, sarà depositato domani in Procura a Cosenza dalla...

COSENZA - Domani mattina la deputata cosentina del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico depositerà, presso la Procura della Repubblica di Cosenza, un esposto...
Sagra del Fungo E autunno Silano 2025
Provincia

Camigliatello: attesa per l’edizione 2025 dell’Autunno in Sila e la 56′...

COSENZA - Tornano a Camigliatello Silano gli attesissimi appuntamenti dell'autunno, su tutti la 56' edizione della Sagra del Fungo. Tra poco meno di un...
Tribunale di Cosenza 2025_ dopo lavori_01
Area Urbana

A tre anni dalla morte, si riapre il caso di Ettore...

COSENZA - A tre anni di distanza dalla morte di Ettore Giordano, 42 anni, avvenuta a Montalto Uffugo, il caso torna al centro delle...
Calabria

Regionali, il sondaggio Youtrend per SkyTg24: Occhiuto al 43%, Tridico al...

COSENZA - Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra sarebbe riconfermato Presidente della Regione Calabria con il 43% dei consensi, davanti all'europarlamentare Pasquale Tridico, candidato M5S...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA