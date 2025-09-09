Unical, venerdì l’inaugurazione del 54esimo anno accademico. Lectio magistralis di Orazio Attanasio

- Advertisement -

RENDE – Tutto pronto per l’inaugurazione del 54esimo anno accademico dell’Università della Calabria. La cerimonia si terrà venerdì 12 settembre alle ore 10:30 presso l’Aula magna, all’interno del Centro congressi “B. Andreatta”. Al resoconto del rettore Nicola Leone seguiranno la lectio magistralis di Orazio Attanasio, tra i più autorevoli economisti a livello mondiale, in arrivo all’Unical dalla Yale University, e l’intervento di Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui e rettrice dell’Università di Milano-Bicocca.

Unical: inaugurazione del 54esimo anno accademico

La cerimonia prenderà il via con l’ingresso dei cortei accademici e l’apertura musicale curata dal Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza. Seguirà l’intervento del Rettore dell’Unical, che offrirà un resoconto dettagliato dei sei anni di mandato. Nel corso dell’ultima inaugurazione sotto la sua guida, Nicola Leone ripercorrerà le tappe più significative del suo rettorato, segnato da crescita di iscritti, innovazione scientifica, apertura al territorio e reclutamento di qualità.

Prenderanno poi la parola la componente del personale tecnico-amministrativo Lidia Malizia, coordinatrice dell’Area fiscale, e Gabriele Zangara, studente iscritto al corso di dottorato in Ingegneria Industriale che ha attivamente partecipato alle iniziative di formazione all’imprenditorialità dell’Unical, culminate nella fondazione di una start-up impegnata nella valorizzazione del territorio e delle persone tramite il miglioramento del benessere aziendale.

Lectio magistralis dell’economista Orazio Attanasio (Yale University)

Il momento centrale sarà la lectio magistralis di Orazio Attanasio, tra i più autorevoli economisti a livello mondiale, in arrivo all’Unical dalla Yale University. Dal 1° ottobre, infatti, Attanasio sarà professore ordinario di Economia politica presso il dipartimento di Economia, statistica e finanza “Giovanni Anania” (Desf).

La sua lezione, intitolata “Costruire misure nuove per capire il comportamento”, si lega al progetto di ricerca “Measurement Tools Design”, con cui Attanasio ha ottenuto un finanziamento di circa 2 milioni di euro attraverso un Advanced Grant del Fondo Italiano per la Scienza. Si tratta di una delle otto assegnazioni nazionali nel campo delle Scienze sociali e umanistiche, unica in Calabria e tra le pochissime nel Mezzogiorno.

A portare un saluto alla comunità accademica sarà, infine, Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui e rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, che interverrà alla presenza di autorità istituzionali e di numerosi rettori italiani e stranieri. L’intera cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 sarà trasmessa in diretta streaming, a partire dalle 10:25, sul portale web di Ateneo unical.it/live.