HomeUniversità

Unical: SuperScienceMe 2025, la Regione Calabria in prima linea per informare su bandi e opportunità

Domani all'Unical, in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, uno stand della Regione illustrerà strumenti e opportunità del PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027 per studenti, scuole e università

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

RENDE – La Regione Calabria sarà tra i protagonisti dell’edizione 2025 di SuperScienceMe, l’evento organizzato nell’ambito della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, in programma domani, venerdì 26 settembre, presso il campus dell’Università della Calabria. L’iniziativa – promossa in partenariato con Unical, CNR, Università Magna Graecia di Catanzaro e Università Mediterranea di Reggio Calabria – nasce per avvicinare la cittadinanza alla scienza e rafforzare il dialogo tra ricercatori e pubblico, con attività divulgative, esperimenti, laboratori e spazi interattivi.

Un punto informativo

Tra gli stand previsti lungo il ponte Pietro Bucci, dalle 8:30 alle 13:30, ci sarà anche un punto informativo promosso dal Dipartimento regionale Programmazione unitaria, con il supporto operativo di Fincalabra, interamente dedicato all’Obiettivo di Policy 4 – “Un’Europa più sociale e inclusiva” – del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021–2027. L’obiettivo è quello di far conoscere le opportunità offerte a studenti e giovani calabresi lungo il percorso di formazione e avviamento al lavoro, con particolare attenzione al sostegno all’istruzione, all’acquisizione di competenze e alla valorizzazione del capitale umano.

Informazioni su borse di studio, voucher, dottorati e autoimpiego

Nello stand saranno distribuiti materiali informativi e fornite indicazioni pratiche sui bandi e le misure attive: tra queste, le borse di studio, i voucher per l’accesso ai master, il bando Fusese (finalizzato a promuovere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità), e le opportunità per il mondo della ricerca, come i dottorati di ricerca finanziati. Un’occasione concreta per comprendere come i fondi europei siano strumenti reali al servizio di una Calabria più moderna, inclusiva e competitiva, puntando sulle nuove generazioni come leva di cambiamento e innovazione. Per approfondire i dettagli delle misure, sarà possibile interagire direttamente con il personale presente, in un evento che unisce divulgazione scientifica e cittadinanza attiva, dentro uno dei più importanti campus universitari del Sud Italia.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

agenda urbana corigliano rossano

Corigliano Rossano, online tutte le informazioni per gli incentivi alle imprese tra cui contributi...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Comune di Corigliano Rossano ha reso disponibili, sul proprio sito istituzionale, tutte le informazioni relative agli InfoPoint dedicati agli...
Longobucco_inaugurazione Palazzetto dello Sport 01

Longobucco: atteso da oltre un decennio, inaugurato a il nuovo Palazzetto dello Sport

Provincia
LONGOBUCCO (CS) - E' stato inaugurato il nuovo Palazzo dello sport a Longobucco, atteso da oltre un decennio dopo che la costruzione era iniziata...
Sciopero-Tre-Emme-Montalto

Tre Emme di Montalto Uffugo, Tribunale riconosce la condotta antisindacale: vittoria dei lavoratori

Area Urbana
COSENZA – Una sentenza definita "storica" quella emessa dal Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro, che riconosce e condanna la condotta antisindacale tenuta dalla...
psicologo scuola

“Discutiamone a Scuola”: 15 psicologi dell’ASP di Cosenza per il supporto degli studenti

Area Urbana
COSENZA – Sono 15 gli psicologi contrattualizzati nell’ambito del progetto regionale “Discutiamone a Scuola”, approvato con DDG n. 15639 dell’8 novembre 2024 dal Dipartimento...

Maxi sequestro di alcolici illegali, 4mila bottiglie di vino e champagne pregiato pronte alla...

Calabria
GIOIA TAURO (RC) - Denunciati cittadini italiani per presunte irregolarità sulle accise degli alcolici: gli alcolici illegali sono stati scoperti dopo un'attenta attività d'indagine....

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37453Area Urbana22568Provincia19937Italia8043Sport3882Tirreno2976Università1476
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

agenda urbana corigliano rossano
Ionio

Corigliano Rossano, online tutte le informazioni per gli incentivi alle imprese...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Comune di Corigliano Rossano ha reso disponibili, sul proprio sito istituzionale, tutte le informazioni relative agli InfoPoint dedicati agli...
Longobucco_inaugurazione Palazzetto dello Sport 01
Provincia

Longobucco: atteso da oltre un decennio, inaugurato a il nuovo Palazzetto...

LONGOBUCCO (CS) - E' stato inaugurato il nuovo Palazzo dello sport a Longobucco, atteso da oltre un decennio dopo che la costruzione era iniziata...
Sciopero-Tre-Emme-Montalto
Area Urbana

Tre Emme di Montalto Uffugo, Tribunale riconosce la condotta antisindacale: vittoria...

COSENZA – Una sentenza definita "storica" quella emessa dal Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro, che riconosce e condanna la condotta antisindacale tenuta dalla...
psicologo scuola
Area Urbana

“Discutiamone a Scuola”: 15 psicologi dell’ASP di Cosenza per il supporto...

COSENZA – Sono 15 gli psicologi contrattualizzati nell’ambito del progetto regionale “Discutiamone a Scuola”, approvato con DDG n. 15639 dell’8 novembre 2024 dal Dipartimento...
furto legna cotronei parco sila
Provincia

Alberi di quercia tagliati e rubati: due arresti. Sequestrati 85 quintali...

COTRONEI (KR) - Alberi di quercia tagliati, rubati e trasportati su un furgone. Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Carabinieri “Parco” di Cotronei,...
provincia cosenza - comune cosenza
Area Urbana

Cis a due velocità, Ciacco (Pd): «ai blocchi di partenza in...

COSENZA - Quattro interventi, trentuno milioni di euro, zero cantieri avviati. È questo, in estrema sintesi, il paradosso che riguarda i progetti del Contratto...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA