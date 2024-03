Unical, spiegare la Chimica attraverso il suo utilizzo nelle aziende

RENDE – Riflettori puntati su Calabra Maceri all’Università della Calabria, durante i lavori della tavola rotonda sull’economia circolare, organizzata dal Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche dell’Università della Calabria in occasione della Giornata Nazionale delle Università. Un parterre di prestigiosi relatori del mondo accademico e di quello industriale, hanno coinvolto in modo diretto, informale e avvincente un pubblico composto da studenti del Liceo Bernardino Telesio di Cosenza, regalando loro una visione nuova della Chimica, vista non più come una scienza astratta, ma come lo strumento fondamentale per sostenere le aziende e renderle più dinamiche e capaci di affrontare le sfide di un mercato in costante evoluzione.

A dare il via ai lavori è stato Cesare Oliverio Rossi, professore di Chimica fisica del Dipartimento di CTC, che con contagiosa ironia ha dispensato ai ragazzi preziosi tips sull’approccio allo studio e suggerito loro spunti interessanti per meglio recepire il concetto di economia circolare. Concetto elaborato nei dettagli dal successivo relatore, Paolino Caputo, Ricercatore del Dipartimento di CTC, che ha poi introdotto le aziende selezionate per rappresentare al meglio l’applicazione della Chimica nel mondo industriale.

Mariateresa Celebre, responsabile di Marketing e Comunicazione di Calabra Maceri ha presentato l’azienda percorrendo le fasi della sua innovazione tecnologica, soffermandosi sulla necessità di instaurare rapporti di reciproca collaborazione tra le aziende e il mondo accademico per avviare progetti di ricerca e sviluppo fondamentali per la crescita economica del territorio. Ad Adolfo Le Pera, Direttore del Laboratorio di Calabra Maceri e Servizi S.p.A., il compito di entrare nel merito dei processi produttivi e di illustrare ai presenti le fasi industriali necessarie a compiere un ciclo produttivo pienamente in linea con il concetto di economia circolare, stimolando i ragazzi stessi a partecipare alla discussione, in quanto produttori di rifiuti e di conseguenza parte integrante dei processi di recupero e riciclo descritti.

La seconda azienda a portare la propria testimonianza è stata Olearia Sod S.r.l di Tarsia (CS), con un intervento di Carmelo Fallara, che nel rappresentare le attività svolte dalla propria azienda, ha voluto approfondire gli aspetti legati alla ricaduta ambientale di una corretta gestione d’impresa.

Dopo le testimonianze delle imprese, si sono susseguiti interventi di grande interesse, a partire da Alfredo Cassano, ricercatore del CNR, che ha fornito un’eloquente presentazione delle maggiori tecnologie a membrane, delle numerose tipologie e del loro impiego nei diversi settori. L’intervento successivo, ad opera di Amerigo Beneduci, Professore del Dipartimento di CTC dell’Università della Calabria, si è concentrato sull’applicazione pratica della Chimica nell’Industria, descrivendo nello specifico progetti di sostenibilità tra l’Unical e le imprese che hanno prodotto risultati d’eccellenza, sfruttando il concetto di economia circolare.

Notevolmente apprezzato l’intervento di Benito Scazziota, divulgatore agricolo ARSAC, che rappresentando in veste di direttore, una delle più floride aziende agricole del sud Italia, ha esplorato le nuove frontiere dell’agricoltura moderna, in cui l’imprenditore deve disporre di una formazione scientifica tale da consentirgli di stare al passo con la tecnologia che si muove più rapidamente di quanto noi immaginiamo. L’ultimo intervento, quello di Giuseppina De Luca, professoressa del Dipartimento di CTC ha rimarcato la necessità di sburocratizzare un sistema autorizzativo che frena la velocità della scienza, con particolare riferimento alla possibilità di recuperare da scarti, sostanze utili nel campo nutraceutico e farmaceutico. La giornata si è conclusa con i saluti di Isabella Nicotera, Professoressa del Dipartimento di CTC che ha esortato i ragazzi a studiare per essere liberi di fare le proprie scelte senza farsi influenzare ed acquisire maggiori conoscenze e competenze per raggiungere la propria indipendenza e autonomia.