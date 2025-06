Unical Reparto Corse: la Calabria dell’innovazione festeggia 20 anni in pole position

- Advertisement -

RENDE (CS) – Sabato 28 giugno, alle ore 16.00, nell’Aula Magna “Beniamino Andreatta”, saranno celebrati i primi venti anni di attività dell’Unical Reparto Corse (URC): il team universitario che ha saputo trasformare sogni, passione e progetti in eccellenza ingegneristica. Saranno proprio gli studenti – cuore pulsante del team – a raccontare questo viaggio straordinario fatto di sfide, vittorie e crescita, condividendo con il pubblico aneddoti, ricordi ed esperienze che hanno segnato la storia dell’Unical Reparto Corse.

Il percorso dell’URC ebbe inizio ufficialmente il 29 giugno 2005, con la firma della convenzione tra Unical e la società Aster, un atto che diede il via al progetto Faster e alla formazione del primo team. Dopo anni di intenso lavoro e progettazione, nel 2008 la prima vettura, “Faiza”, fece il suo debutto in competizione. L’anno successivo, nel 2009, il team adottò ufficialmente il nome “Unical Reparto Corse”. In questi vent’anni, l’URC ha dimostrato una crescita costante e una notevole capacità di innovazione. Le vetture si sono evolute tecnologicamente, passando da un motore bicilindrico Aprilia (2008-2012) a propulsori Yamaha (2014-2016), Triumph (2017-2019) per arrivare al monocilindrico KTM (2021). Questa progressione ha portato a risultati sempre più ambiziosi, culminati nel 2022 con il “miglior risultato di sempre”: un incredibile terzo posto assoluto nella tappa italiana della Formula SAE a Varano con la vettura “Anemos”, superando tutte le università italiane presenti.

Il 2023 ha segnato una svolta epocale con l’ingresso nell’era elettrica: “Odysseia”, la prima vettura 100% elettrica, 100% calabrese, 100% Made in Unical. Un risultato storico, poiché è riuscita a superare tutte le ispezioni tecniche al primo tentativo, un traguardo importante e complesso per un veicolo elettrico.Questa incredibile avventura ha ispirato e formato oltre 700 studenti calabresi in 13 competizioni internazionali, con la ferma convinzione che “studio, dedizione e passione” siano gli strumenti necessari per raggiungere qualsiasi obiettivo. Il 28 giugno sarà l’occasione per ripercorrere questa storia di eccellenza ed ingegno tutta calabrese, ascoltare le testimonianze dei protagonisti di ieri e di oggi, e celebrare il futuro dell’Unical Reparto Corse che continua a correre veloce.