Unical Reparto Corse festeggia 20 anni, il Rettore: «Realtà che incarna i principi fondanti del nostro Ateneo»

RENDE – Il reparto Corse dell’Unical sabato scorso ha festeggiato 20 anni. Il team universitario che ha fatto scuola nel campo della progettazione e costruzione di prototipi da competizione ha raggiunto un traguardo importante e lo ha festeggiato con un evento che ha coinvolto studenti di ieri e di oggi, testimoni diretti di un’esperienza formativa e umana che ha coinvolto circa 700 studenti lasciando un segno profondo nel percorso di centinaia di giovani.

L’evento è stato un momento di riconoscimento per i risultati raggiunti, ma anche di condivisione e di ponte tra generazioni con uno sguardo condiviso verso il futuro dell’innovazione e della formazione all’Università della Calabria. Presente alla cerimonia anche il Rettore dell’Unical: “È molto bello vedere tante generazioni che negli anni hanno costruito questa realtà – ha dichiarato Nicola Leone – Tutta l’università sa quanto Unical Reparto Corse è importante. Nel tempo l’entusiasmo e il consenso all’interno dell’Ateneo verso questa iniziativa sono cresciuti costantemente. Formazione interdisciplinare, impegno, spirito di squadra, senso di appartenenza. Se devo pensare ad una realtà dell’Ateneo che simboleggia al meglio i nostri principi basilari, penso a Unical Reparto Corse. Un ringraziamento e un plauso speciale – ha concluso – vanno a Maurizio Muzzupappa, ideatore e anima di questa splendida realtà”.

Unical Reparto Corse, Muzzupappa ripercorre le tappe più significative del percorso

Coordinati e guidati in questi 20 anni dal prof. Maurizio Muzzupappa, ideatore del progetto, i membri del team hanno ripercorso le tappe più significative di un’avventura iniziata nel 2005 e diventata negli anni punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. Proprio Muzzupappa, con il contributo di ospiti e alumni, ha raccontato il dietro le quinte di un progetto che, negli anni, ha coinvolto circa 700 studenti, realizzato 12 prototipi (sei nuovi e sei evoluzioni) e partecipato a 14 competizioni internazionali, portando l’Università della Calabria ai vertici dei ranking di settore.

“Siamo partiti come degli scapestrati, senza risorse – ha ricordato il professore – ora siamo un team stimato e riconosciuto. Con creatività e capacità di improvvisazione abbiamo saputo competere con realtà molto più ricche. Ho visto crescere tantissimi ragazzi, molti sono qui oggi: questa è la loro festa”. Tanti i traguardi segnati dal Reparto Corse nel corso di questi primi 20 anni di attività: dal primo accordo firmato nel 2005 con Aster all’esperienza della Formula SAE, fino al 2008 con la realizzazione della prima vettura, la Faiza. Poi nel 209 il salto di qualità del 2009: il team assume il nome attuale e partecipa per la prima volta alla prestigiosa competizione in Austria.

I riconoscomenti collezionati dal team

Unical Reparto Corse è arrivata a traguardi che all’inizio erano inimmaginabili: nel 2012 ha raggiunto il primo posto al Cost Event della Formula SAE Italy grazie alla Anniversary; nel 2014, quando Oneiron riesce per la prima volta a completare tutte le prove statiche e dinamiche della competizione; nel 2016 con Aetos, che si classifica al quarto posto assoluto a Varano. Nel 2019 Metis, invece, conquista il podio all’Acceleration nella tappa tedesca di Hockenheim, mentre nel 2022 il team si distingue con Anemos, terza assoluta in Italia e prima vettura a scendere in pista sul leggendario Red Bull Ring. Il 2024 ha visto infine lo sviluppo della prima monoposto elettrica, Odysseia, segno di una costante tensione verso l’innovazione.