Unical, Raffaele Perrelli rieletto direttore del dipartimento di Studi umanistici

RENDE (CS) – Raffaele Perrelli è stato confermato alla guida del dipartimento di Studi umanistici (Disu) dell’Università della Calabria. Gli aventi diritto erano 86 e l’affluenza al voto è stata del 97,67%. Il direttore uscente ha ottenuto 71 preferenze (84,5%), lo scrutinio ha registrato 13 schede bianche. Le operazioni di voto si sono svolte interamente in modalità telematica sulla piattaforma Eligo.

Raffaele Perrelli – che resterà in carica fino al 31 ottobre 2029 – dirige il Disu dal 2021 ed era già stato rieletto a giugno dello scorso anno in occasione del turno di elezioni suppletive indetto ai sensi dell’art. 8.1 dello Statuto d’Ateneo per ottenere l’allineamento della durata dei mandati direttoriali a quella dei mandati senatoriali.

Chi è Raffaele Perrelli

Il Prof. Perrelli è stato Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia. È stato più volte membro del Senato Accademico dell’Università della Calabria e presidente della commissione ricerca dello stesso senato.

È un latinista e insegna Letteratura latina nel corso di laurea in Lettere; si è occupato di letteratura latina di età augustea (Orazio, Properzio, Tibullo, Ovidio) e tardoantica (Claudiano) con particolare attenzione, negli ultimi anni, alla fortuna degli autori classici nella poesia italiana del Novecento. Attualmente presiede la commissione nazionale relativa alla abilitazione scientifica per il suo settore scientifico-disciplinare. È membro di numerose accademie e società scientifiche e direttore della rivista di classe A Filologia Antica e Moderna.