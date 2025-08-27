HomeUniversità

Unical, pubblicate le graduatorie provvisorie per borse di studio e alloggi 2025/2026

La graduatoria provvisoria è relativa agli studenti iscritti all'Università della Calabria agli anni successivi al primo

RENDE – Sono state pubblicate dall’Unical le graduatorie provvisorie per l’assegnazione delle borse di studio e degli alloggi per l’anno accademico 2025/2026 agli studenti iscritti ad un anno di corso successivo al primo.

L’università della Calabria evidenzia che “gli studenti collocati nelle graduatorie provvisorie hanno tutti lo status di Idoneo Non Beneficiario. Gli Idonei Beneficiari di Borsa verranno determinati con la pubblicazione delle graduatorie definitive. Le riconferme e le nuove assegnazioni dei posti alloggio verranno effettuate con la pubblicazione delle graduatorie definitive”.

Unical: come presentare istanza di riesame

Avverso le graduatorie provvisorie è possibile presentare istanza di riesame onlineentro le ore 12:00 di lunedì 1 settembre 2025, accedendo al Portale dei Servizi Online del CR con il proprio Unical_ID o SPID e selezionando da Domande Online – Istanza di Riesame Graduatoria Provvisoria, oppure accedendo all’app Unical Life con il proprio Unical_ID o SPID e selezionando Istanze – Istanza di ricorso.

Gli studenti Unical che risultano esclusi dalle graduatorie per Attestazione ISEE non valida/In attesa di ricezione hanno tempo fino al 01/09/2025 per richiedere tale attestazione ai Centri di Assistenza Fiscale o altri Enti autorizzati. Per consultare le graduatorie e prendere visione della propria posizione, entrare nel Portale dei Servizi Online del CR.

