Unical, più borse e alloggi per gli studenti: pubblicato il bando 2025 per il diritto allo studio

RENDE – L’Università della Calabria ha pubblicato il nuovo bando per il diritto allo studio 2025, confermando il proprio impegno a favore degli studenti, in particolare quelli provenienti da famiglie a basso reddito. L’ateneo, sotto la guida del rettore Nicola Leone, registra numeri in crescita: +41% di idonei rispetto al 2019 e +20% nei posti alloggio disponibili, in un campus che è il più grande d’Italia.

Il bando, potenziato anche quest’anno, prevede borse di studio fino a 3.844 euro per studenti fuori sede, 3.787 euro per i pendolari e 3.277 euro per chi risiede nei pressi dell’ateneo, con maggiorazioni del 20% per le studentesse iscritte a corsi STEM e un’integrazione di 200 euro per gli studenti con disabilità.

Il delegato al Diritto allo Studio, Gianpaolo Iazzolino, sottolinea: «Pur senza i fondi PNRR dal prossimo anno, garantiamo la copertura del 100% degli idonei, nel pieno rispetto della nostra missione». Tra le novità, la possibilità di presentare domanda anticipata per la magistrale e la conferma del premio di laurea per gli studenti meritevoli, da conseguire entro il 31 ottobre 2025. Confermati anche i servizi di mensa e alloggio, contributi per la mobilità internazionale e esoneri totali dalle tasse per gli idonei non beneficiari.

Le scadenze:

Studenti del primo anno (ammissione anticipata): domanda entro il 31 luglio 2025

Studenti degli anni successivi: domanda entro il 22 agosto 2025

Tutti i dettagli sul bando sono consultabili sul portale dei servizi online Unical.