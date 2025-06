Unical per la Palestina: proiezione di ‘No Other Land’ e raccolta fondi per Gaza

- Advertisement -

RENDE (CS) – Il Coordinamento Unical per la Palestina promuove la proiezione del documentario No Other Land, in programma martedì 4 giugno alle ore 18 presso l’Aula studio liberata (Cubo 18C, piano terra) dell’Università della Calabria. Un appuntamento di solidarietà e denuncia, che si inserisce nel percorso di mobilitazione che porterà al corteo del 14 giugno a Cosenza, con partenza da Piazza dei Bruzi alle ore 17.

No Other Land è un film documentario realizzato da una troupe israelo-palestinese che racconta, attraverso la voce di Basel Adra, giovane attivista del villaggio di Masafer Yatta in Cisgiordania, la sistematica distruzione delle case palestinesi e la resistenza quotidiana contro l’occupazione militare israeliana. Il film è stato selezionato nella sezione Panorama della Berlinale 2024, dove ha ricevuto il premio del pubblico, ed è stato tra i documentari candidati agli Oscar, ricevendo una vasta eco internazionale per la sua forza testimoniale e il suo valore politico e umano.

A pochi giorni dalla cerimonia degli Oscar, uno dei co-registi del film, Basel Adra, è stato arrestato e torturato dalle forze di occupazione israeliane: un episodio che dimostra quanto la testimonianza e la narrazione della verità palestinese siano considerate pericolose da uno stato che continua a praticare, sotto gli occhi del mondo, un genocidio.

“La proiezione sarà a sottoscrizione libera: il Coordinamento avvierà in questa occasione una raccolta fondi cittadina da destinare a SOS Gaza, per sostenere concretamente le vittime dell’aggressione militare in corso. Invitiamo tutta la comunità universitaria, studentesca e cittadina a partecipare e a prendere parte attivamente a questo momento di memoria, lotta e solidarietà”, precisa il comitato.