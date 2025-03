Unical, per la corsa alla guida dell’Ateneo sfida tra l’ex Pro Rettore Patrizia Piro e Gianluigi Greco

- Advertisement -

RENDE (CS) – Il suo mandato scadrà tra sette mesi, ma è già partita la corsa al successore di Nicola Leone alla guida di una delle più importanti università d’Italia. Per il rettorato dell’Unical, dopo le prime indiscrezioni e il ritiro dell’emendamento “pro-rettori” proposto da Forza Italia che avrebbe prorogato il mandato dello tesso Leone, al momento sono due i nomi importanti che potrebbero sfidarsi per succedere alla guida del Campus di Arcavacata che breve giocherà una partita importantissima nella realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza (il Policlinico) rafforzando ancora di più l’avvio di nuove scuole di specializzazione mediche. Un investimento importante in termini di risorse umane e strutturali del progetto Unical per la Sanità e al servizio del territorio. A Patologia clinica e biochimica clinica, le prime ad essere attivate, si sono aggiunte via via i corsi di Chirurgia generale, Ematologia, Malattie dell’apparato cardiovascolare e Nefrologia.

In più l’Unical, che continua ad attenere prestigiosi traguardi e riconoscimenti internazionali e con il “ritorno” di cervelli, mira ad avere al suo timone personalità comunque vicine all’attuale rettore. Questo garantirebbe quella continuità di cui l’Ateneo rendese ha bisogno per continuare a crescere ed essere ancora più attrattivo. I nomi al momento in lizza sono due: Patrizia Piro, già prorettore con delega al Centro residenziale e Gianluigi Greco, professore ordinario di Informatica e direttore del Dipartimento di Matematica da 7 anni e indicato da molti come l’erede designato del rettore. Due personalità comunque importanti e dalla grandissima professionalità.

Chi è Patrizia Piro

La prof.ssa Patrizia Piro – Oltre ad aver svolto le funzioni di Pro Rettore dell’Unical, con delega al Centro Residenziale, ricopre l’incarico di Presidente del Centro Studi Nazionale di Idraulica Urbana (CSDU) fin dal 2018 e con scadenza nel 2027. La Piro è docente ordinario dal 2009 presso l’Università della Calabria, dove acquisì la Laurea magistrale con Lode in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione (Indirizzo idraulica) il 23 Luglio 1986. Esperta nel campo delle risorse idriche e dell’Idraulica urbana; in particolare: sistemi di drenaggio urbano, soluzioni di ingegneria idraulica urbana a basso impatto ambientale (Low Impact Development e Nature-Based Solutions), allagamenti in aree urbane. È autrice di oltre 300 articoli pubblicati su riviste internazionali, conferenze internazionali e nazionali nel settore delle risorse idriche, costruzioni idrauliche, monitoraggio ambientale e previsione e mitigazione del rischio idrogeologico e dell’ingegneria ambientale; titolare di brevetti di invenzione industriale nei sopra citati settori.

La prof.ssa Patrizia Piro è la prima Presidente donna dalla nascita del Centro Studi di Idraulica Urbana (CSDU), avvenuta nel 1992, esattamente 32 anni addietro. Partecipano alle attività del CSDU esperti fra professori, ricercatori e cultori della materia, afferenti a più di 20 differenti sedi universitarie italiane.

Chi è Gianluigi Greco

Gianluigi Greco è Professore Ordinario di Informatica presso l’Università della Calabria, over ricopre il ruolo di Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica per il triennio 2021-2024. È membro del Senato Accademico e del Comitato Tecnico-Scientifico del Centro Linguistico di Ateneo ed è anche Direttore dell’Unità di Ricerca del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica presso l’Università della Calabria. Le sue attuali attività di ricerca sono rivolte allo studio di modelli di diffusione delle opinioni su reti sociali, all’analisi di modelli formali per agenti cooperativi basati su teoria dei giochi, all’individuazione di isole di trattabilità per problemi di soddisfacibilità di vincoli e allo sviluppo di tecniche di reasoning e machine/deep learning, in particolare nel campo della gestione dei processi.

I risultati delle sue attività di ricerca sono stati pubblicati su oltre 150 tra riviste e conferenze internazionali di riconosciuto prestigio nella comunità, tra cui Journal of the ACM, SIAM Journal on Computing, ACM Transactions on Computation Theory, ACM Transactions on Database Systems, ACM Transactions on Computational Logics, ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, Journal of Computer and System Sciences, Artificial Intelligence, Journal of Artificial Intelligence Research e IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. In passato è stato membro del comitato di programma di oltre 80 conferenze e workshop internazionali ed è attualmente membro dell’editorial board della rivista Intelligenza Artificiale.

Nuovo rettore dell’Unical: la data dl voto

Al momento non ci sono ufficialità sulla data del voto. Il mandato dell’attuale Rettore Leone scade il 31 ottobre 2025. Presumibilmente si potrebbe votare subito dopo l’estate con un eventuale ballottaggio (se i candidati fossero tre) mentre, qualora vi fossero cinque candidati, sarebbe invece prevista una doppia prova nelle urne e poi ballottaggio. Ci si può comunque attenere a quanto scritto nelle modifiche allo Statuto proprio da Leone dove si legge che che «l’elezione del Rettore dell’Unical avverrà, da ora in poi, nel mese di settembre o, in caso di ballottaggio entro la prima metà di ottobre, per ridurre al minimo il tempo di “vacatio” sussistente tra l’elezione del nuovo Rettore e la sua presa di servizio (il 1° novembre), che nell’ultima tornata elettorale fu di ben 4 mesi. Una decisione che eviterà quella fase di rallentamento dell’azione politico-amministrativa dell’università, in cui il Rettore eletto non ha alcun potere amministrativo; mentre quello formalmente in carica non ha più peso politico, in attesa dell’insediamento del nuovo eletto».