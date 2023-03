Unical, parte l’ammissione anticipata ai corsi di laurea per l’anno 2023/2024

RENDE (CS) – È stato pubblicato il bando per l’ammissione anticipata ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2023/2024. L’iscrizione è aperta a coloro i quali sono in possesso di un diploma e agli studenti della scuola secondaria che conseguiranno il titolo di studio nell’anno scolastico in corso.

Le graduatorie saranno elaborate in base ai risultati dei Tolc (Test on line Cisia), per cui è necessario – per partecipare alla fase di ammissione anticipata – prenotare e sostenere il test, che si svolgerà da remoto (Tolc@casa).

Tutti i corsi di laurea partecipano alla fase di ammissione anticipata, mettendo a bando buona parte dei posti disponibili, con l’esclusione dei corsi regolati da requisiti di accesso nazionali (Infermieristica, Conservazione e restauro dei beni culturali, Ingegneria edile-Architettura, Medicina e chirurgia TD, Medicina e chirurgia TD interateneo, Scienze della formazione primaria).

Perché iscriversi ora

Per garantirsi subito un posto nel corso di laurea. Chi risulta vincitore, infatti, potrà immatricolarsi già nel corso del mese di giugno e partecipare subito al Bando per il diritto allo studio che mette a disposizione borse, alloggi e servizio mensa e che sarà disponibile entro il 30 giugno 2023.

Come e quando iscriversi

Per partecipare alla fase di ammissione anticipata, l’aspirante matricola deve presentare due domande per scegliere il corso di laurea e partecipare al Tolc.

La prima domanda va compilata su Esse3 Unical. Gli utenti che accedono per la prima volta alla piattaforma dovranno innanzitutto registrarsi. Una volta ottenute le credenziali, potranno compilare la domanda di ammissione, selezionando il corso di laurea: basterà scegliere menu e, a seguire, segreteria e bandi d’ammissione. Da qui si potrà inoltrare la richiesta d’ammissione, indicando un solo corso di laurea (avrai comunque tempo di modificare la tua scelta fino al 31 maggio 2023).

La seconda domanda consentirà di prenotare il Tolc e va compilata sul portale cisiaonline.it. Cisia richiede un versamento di 30 euro per l’iscrizione a ciascun Tolc a cui si è interessati. Per effettuare la prenotazione e il versamento, Cisia prevede in generale una scadenza di circa 7 giorni prima della data del test, ma è opportuno verificare le scadenze ufficiali sul sito del Consorzio.

Il Tolc può essere ripetuto, ma non più di una volta al mese. La graduatoria, in questo caso, terrà conto del miglior punteggio ottenuto.

Le date previste dall’Università della Calabria per sostenere il Tolc sono

29, 30, 31 marzo 2023

26, 27, 28 aprile 2023

24, 25, 26 maggio 2023

Il Tolc può essere sostenuto anche in date diverse, attivate da altre sedi universitarie aderenti al Cisia entro il 26 maggio 2023. In questo caso, bisognerà caricare il risultato del Tolc su Esse3 (cliccando su ‘upload allegati’).

Per conoscere i posti disponibili per i singoli corsi, i requisiti di ammissione, il Tolc richiesto, consultare l’allegato 1 del bando.

Qui, invece, il link diretto al bando.

Graduatorie

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro l’8 giugno, quelle definitive entro il 14 giugno. Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive inizierà la fase di immatricolazione. Chi si immatricola prima dell’esame di maturità, dovrà poi fornire i dati relativi al conseguimento del diploma entro il 31 luglio.

Maggiori dettagli sul bando d’ammissione e sugli allegati dipartimentali sono disponibili nella sezione dedicata all’ammissione anticipata.

Ulteriori informazioni di carattere generale sono consultabili su unical.it/ammissione

Per i Tolc, le modalità di svolgimento, le esercitazioni, visitare il sito cisiaonline.it.