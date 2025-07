Unical, muore a 53 anni il prof Cacciatore: «La filosofia perde una mente limpida»

RENDE (CS) – «Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa del professor Fortunato Maria Cacciatore, stimato docente di Filosofia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria». È quanto scrive l’Università della Calabria sulla sua pagina social. «Studioso rigoroso e appassionato, punto di riferimento per generazioni di studenti e colleghi, il professor Cacciatore lascia un’eredità intellettuale e umana che continuerà a vivere nel pensiero di chi lo ha conosciuto. Ci uniamo al cordoglio della famiglia, della comunità accademica e di tutti coloro che lo hanno apprezzato per il suo impegno e la sua umanità».

Rifondazione Comunista: «Intellettuale sempre disponibile»

“Stamattina la notizia terribile della prematura scomparsa a solo 53 anni di un compagno prezioso come Fortunato Maria Cacciatore, professore associato di filosofia all’Università di Calabria”. Lo scrivono in una nota Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra europea ed Eleonora Forenza, segretariato della Sinistra Europea. “Chi lo ha conosciuto ne ha potuto apprezzare non solo il sapere e l’intelligenza ma anche la simpatia, la modestia, l’umanità. Era una bella persona e un vero compagno, un intellettuale sempre disponibile a dare il proprio contributo con spirito di servizio. Ai suoi familiari e amici il più sentito cordoglio a nome di tutte le compagne e i compagni di Rifondazione Comunista”.