Unical, Mauro La Russa eletto direttore del DiBEST: al centro ambiente, formazione e beni culturali

RENDE (CS) Il professore Mauro Francesco La Russa è stato eletto direttore del dipartimento di Biologia, ecologia e scienze della terra (DiBEST) dell’Università della Calabria. Gli aventi diritto erano 83 e l’affluenza al voto è stata del 97,6%. Il neo direttore ha ottenuto 74 preferenze (91,3%), lo scrutinio ha registrato 7 schede bianche. Le operazioni di voto si sono svolte interamente in modalità telematica sulla piattaforma Eligo. La Russa subentra alla guida del dipartimento dopo la direzione del professore Giuseppe Passarino e resterà in carica fino al 31 ottobre 2029.

Il curriculum di Mario La Russa

Nato il 30 Settembre 1977, La Russa è Professore Ordinario di Georisorse minerarie ed applicazioni minero-petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali dal 1° ottobre 2022. La sua attività scientifica si concentra nei campi della petrografia applicata ai beni culturali ed all’ambiente, ambiti nei quali ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali.

Nel suo percorso accademico ha affiancato all’attività di ricerca un intenso impegno istituzionale. Dal Ottobre 2019 ad Ottobre 2020 ha ricoperto l’incarico di Delegato per la rete delle università sostenibili (Rete RUS), dal 2020 ad oggi è sia delegato del Rettore per i corsi post lauream, master e summer school che coordinatore del dottorato consorziato TEchnology Applied to Cultural Heritage.

La Russa è inoltre coordinatore per l’Università della Calabria di due progetti finanziati dal MUR all’interno della call Patti Territoriali per l’alta formazione per le imprese, progetti che hanno permesso sia il potenziamento dell’offerta formativa post lauream che l’erogazione di borse di studio per diversi studenti iscritti ai vari percorsi formativi.

Accanto ai suoi incarichi accademici, La Russa è fortemente attivo anche a livello nazionale ed internazionale. Dal 2020 è presidente dell’Associazione Italiana di Archeometria, la prima Associazione nata nel 1990 che conta più di 400 ricercatori afferenti ad Università e Centri di ricerca italiani e stranieri che si occupano di diverse problematiche inerenti al patrimonio culturale.

È autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche, coordinatore di numerosi progetti di ricerca sia nazionali che europei nel campo dei beni culturali e delle geo risorse vinti su base competitiva.