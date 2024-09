Unical, la Notte europea dei Ricercatori arriva nel centro di Cosenza: ecco il programma

COSENZA – Arriva nel centro di Cosenza la notte di scienza e spettacolo più famosa d’Europa. Quest’anno, il 27 settembre, “SuperScienceMe – Research is your Elevation” prenderà il via all’Unical per poi spostarsi, nel pomeriggio, su corso Mazzini. La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, si concluderà in serata nell’ Ateneo con lo spettacolo, ad ingresso gratuito, in Piazza Vermicelli della Piccola Orchestra della Notte dei ricercatori e delle ricercatrici insieme a Dj Kerò & FRANKIE HI-NRG MC.

Il grande evento di divulgazione scientifica – che vede l’Unical capofila insieme all’Università Magna Graecia, l’Università Mediterranea, l’Università della Basilicata, il CNR e la Regione Calabria – è uno dei nove progetti italiani di Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici finanziati dalla Commissione europea con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica.

Scienza democratica, accessibilità al sapere, scambio e interazione, collaborazione sono alcuni degli aspetti che caratterizzano SuperScienceMe che quest’anno si presenta in maniera ancora più coinvolgente grazie alla messa in campo di diverse attività di citizen science (scienza che prevede la partecipazione attiva dei cittadini). Ispirata, inoltre, al “Nuovo Bauhaus europeo”, la Notte mette insieme, in maniera sinergica, dimensione ambientale, sociale e culturale, veicolando il concetto di “bellezza della scienza”.

In ateneo e in città, SuperScienceMe appassionerà il grande pubblico con esperimenti scientifici, dimostrazioni, giochi, attività ludico-educative, visite nei laboratori, musei, biblioteche e luoghi d’arte.

Inoltre, mercoledì 25 settembre, si svolgerà, presso la Pediatria dell’Ospedale di Castrovillari, “Sperimenta in corsia”, l’attività che grazie a ricercatori e operatori Unical, accompagnati da clown, porta ai piccoli pazienti ricoverati un estratto della Notte. Venerdì, alle 8:30, l’Unical aprirà l’undicesima edizione della Notte con l’attività “Sperimenta la bellezza della ricerca”, un tour scientifico su prenotazione di esperimenti e dimostrazioni scientifiche sulle cinque missioni europee. Contestualmente, per tutta la mattinata, sarà possibile visitare gli spazi dei Dipartimenti e quelli tematici – EU Space, Pnrr Space, Innovation Space, Gender Space – allestiti sul Ponte Bucci, partecipare alle attività di “Superscienceme for children”, una vera e propria università per bambini con ricercatori, “scienziati pazzi” e laboratori a cura di Airc. Il tutto animato da spettacoli di danza aerea, performance musicali itineranti e trampolieri.

Nel pomeriggio SuperScienceMe, si sposta nel centro di Cosenza. Su corso Mazzini prenderà il via, alle 16:30, “La bellezza della ricerca in città” con attività a cura dei ricercatori Unical, animazione per bambini, mini tour nel centro storico alla scoperta del patrimonio culturale e urbano della città capoluogo.

La sera, alle 21, appuntamento ancora nel Campus con lo show della scienza dedicato a “Donne nelle STEAM”, impegnate cioè nelle discipline scientifico-tecnologiche. A seguire gran finale, ad ingresso gratuito, in Piazza Vermicelli con il “Concerto della Notte … ve le suoniamo hybrid” con la Piccola Orchestra della Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici e Dj Kerò & FRANKIE HI-NRG MC in “L’Alto Parlante Gira i Dischi”, una selezione di musica hip hop ed elettronica.